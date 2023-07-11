 

Филиал ПАО "Россети" установил новые изоляторы на подстанции в Воткинском районе Удмуртии

11 июля 2023, 10:48 200 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО "Россети"
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Энергетики филиала ПАО «Россети» - МЭС Урала начали установку опорно-стержневой изоляции (ОСИ) на четырех подстанциях 220-500 кВ Удмуртской Республики, где проживают более 1,4 млн. человек. Это повысит надежность электроснабжения крупных промышленных предприятий региона объектов нефтепромысла, а также муниципальных объектов Удмуртии.

Опорно-стержневые изоляторы предназначены для изоляции и крепления токоведущих частей в электроустановках. Перепады температуры воздуха, снег, дождь, ветровые нагрузки становятся причиной износа и последующего разрушения изоляторов. Устанавливаются современные устройства, адаптированные к климатическим условиям региона. Своевременная замена изоляторов существенно повышает надежность работы основного подстанционного оборудования.

До конца года замена изоляторов пройдет на трех подстанциях 220 кВ «Кама», «Позимь», «Сива» и на подстанции 500 кВ «Удмуртская», суммарная мощность которых составляет 1784 МВА. На них установят 162 единицы опорно-стержневой изоляции на разъединителях и шинных опорах.

В настоящее время работы ведутся на подстанции 220 кВ «Сива» трансформаторной мощностью 282 МВА, на ней будет заменено 24 опорно-стержневых изолятора на разъединителях. Подстанция 220 кВ «Сива» обеспечивает электроэнергией около 25% территории города Воткинск, участвует в выдаче мощности Воткинской ГЭС в Пермский край. Кроме того, от нее запитаны объекты «Удмуртнефти» и «Лукойла».

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Метки: РОССЕТИ, МЭС УРАЛА
Отрасль: Электроэнергетика 

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