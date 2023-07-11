Реализация плана мероприятий по опережающему развитию инфраструктуры, поддержка производителей стройматериалов, создание высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург, организация кампуса мирового уровня на базе Московского государственного строительного университета – эти и другие вопросы вошли в перечень поручений Председателя Правительства Михаила Мишустина по итогам отраслевой стратегической сессии.

Опережающее развитие инфраструктуры – одна из шести ключевых задач, над решением которых Правительство работает по поручению Президента. В рамках стратегической сессии рассматривались основные направления её реализации, включая новые приоритеты пространственного развития, жилищное строительство и инфраструктурное развитие, а также вопросы административной, профессиональной и цифровой трансформации строительной отрасли.

Для достижения поставленной цели был разработан план необходимых мероприятий, которые должны быть реализованы в 2023 году. На строительство, реконструкцию и ремонт ряда объектов из плана будет направлено опережающее финансирование. Представить предложения по источникам опережающего финансирования строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов федеральной собственности к 20 июля поручено Минстрою, Минтрансу совместно с Минфином.

В целях увеличения объёмов жилищного строительства Минстрою поручено до 20 сентября заключить со всеми регионами меморандумы по увеличению градостроительного потенциала с учётом новых приоритетов пространственного развития.

Отдельный блок поручений касается развития строительной отрасли. Минстрою, Росстату, Минтруду, Минтрансу, Минобрнауки, Минпросвещения и ряду других ведомств необходимо сформировать прогноз потребности в трудовых ресурсах в строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года. Эта работа должна быть выполнена к 20 июля 2023 года.

С развитием кадрового потенциала в строительстве связано ещё одно поручение – до конца 2026 года на базе Московского государственного строительного университета должен быть создан образовательный кампус мирового уровня. Предложение по этой теме также к 20 июля должны представить Минобрнауки, Минстрой и Минфин.

К строительному блоку также относится поручение сформировать прогноз баланса спроса и предложения на ценообразующие строительные материалы до 2030 года. Речь идёт о стройматериалах, цена которых составляет более 80% общей сметной стоимости работ. Прогноз позволит определить меры поддержки производителей таких материалов и не допустить их дефицита. Разработкой прогноза займутся Минстрой, Минпромторг, Минэкономразвития, Минфин, Росстат и ФАС. Срок – до 20 июля 2023 года.

Ещё один блок поручений посвящён созданию новой железнодорожной инфраструктуры. К концу второй декады июля Минтранс совместно с Минэкономразвития, ОАО «РЖД», АО «Группа “Синара”» и ПАО «Сбербанк» должны дополнительно проработать параметры проекта создания высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. При этом необходимо учесть возможность привлечения внебюджетных источников финансирования.

К этому же сроку Минтранс, Минфин, ОАО «РЖД», правительство Москвы и правительство Московской области должны представить согласованную и актуализированную программу развития Центрального транспортного узла с учётом организации перспективных диаметральных маршрутов на период 2025–2030 годов.