 

АО "Мособлэнерго" ввело более 12 МВА дополнительной трансформаторной мощности в Подмосковье

12 июля 2023, 16:45 260 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: АО "Мособлэнерго"
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АО «Мособлэнерго» ввело 12,4 МВА дополнительной трансформаторной мощности в рамках программы повышения надежности электроснабжения потребителей региона, реализуемой под контролем Минэнерго Московской области. К выполнению программы, рассчитанной на весенне-летние месяцы, компания приступила в начале марта текущего года.

За это время на территории области построено 29 трансформаторных подстанций. Новыми подстанциями в этом году обеспечены потребители в СНТ «Мир» и д. Донино Раменского округа, СНТ «Турист» в районе Электрогорска, в Наро-Фоминске на 74 км Киевского шоссе, в Воскресенске на ул. Медведка, в Нахабине на ул. Панфилова и Институтской. Также абоненты подольского микрорайона Львовский, города Высоковска г.о. Клин и другие.

В этом году программа повышения надёжности охватила 26 округов Московской области, что на 5 округов больше, чем годом ранее. В этих районах было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. Учитывались жалобы на качество электроснабжения и, исходя из них, формировался объем работ.

Программа повышения надежности электроснабжения потребителей реализуется компанией третий год подряд под контролем Министерства энергетики Московской области. Всего в 2023 году по программе АО «Мособлэнерго» планирует заменить 557 опор ЛЭП и 81 км кабеля и неизолированных проводов на СИП, отремонтировать оборудование 35 подстанций, реконструировать 26 трансформаторных подстанций.

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Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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