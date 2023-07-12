Онлайн-ретейлер Ozon и правительство Саратовской области подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает в том числе ввод нового логистического комплекса в Саратове в 2024 году с инвестициями в размере около 8 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

"В рамках соглашения Ozon при поддержке правительства Саратовской области в 2024 году планирует запустить новый логистический комплекс в Саратове площадью 80 тысяч квадратных метров. Открытие объекта такого масштаба позволит создать не менее 2 тыс. новых рабочих мест в регионе. Инвестиции в создание логистического комплекса составят около 8 млрд рублей, из них 2 млрд рублей будут направлены в закупку высокотехнологичного логистического оборудования", - говорится в пресс-релизе.

Соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие предпринимательства и реализацию инвестиционного проекта Ozon, подписали губернатор Саратовской области Роман Бусаргин и управляющий директор Ozon Сергей Беляков.

Компания напоминает, что в Саратове уже функционирует один сортировочный центр компании. В настоящее время в регионе насчитывается более 2 тыс. продавцов, представленных на Ozon. С 2021 года их число выросло в четыре раза, а оборот в 2022 году достиг 2 млрд рублей.

"Мы заинтересованы в развитии российского предпринимательства и постоянно работаем над тем, чтобы предоставить продавцам и владельцам пунктов выдачи возможность быстро создавать и масштабировать свой бизнес вместе с нами. Развитие логистической инфраструктуры - необходимая составляющая этого процесса", - сказал управляющий директор Ozon Сергей Беляков, слова которого приводятся в релизе.

"Для нашего региона это очень важный проект. Мы максимально заинтересованы в его реализации. <...> Правительство области со своей стороны готово оказать необходимую помощь, чтобы проект был реализован в намеченные сроки", - добавил губернатор Роман Бусаргин.

Помимо этого, в рамках сотрудничества с регионом Ozon совместно с региональными центрами "Мой бизнес" планирует провести обучающие мероприятия: специалисты ретейлера расскажут предпринимателям о нюансах работы на площадке маркетплейса.