Уральский турбинный завод к октябрю 2024 года поставит две турбины мощностью 12 МВт каждая на Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод (КНПЗ, Самарская область). Договор об этом подписан на Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2023.

«Уральский турбинный завод имеет значительный опыт производства турбин в классе от 30 до 100 МВт, а подписанный контракт дает старт новому направлению предприятия — производству турбин малой мощности. Машины, которые мы поставим на Куйбышевский НПЗ являются продуктом производственной кооперации с индийской Triveni Turbines, которая исторически специализируется на производстве турбин малой мощности. Это позволило нам оптимизировать затраченное время и приложенные усилия конструкторского бюро. Продукт, который мы предложили в рынок, получился очень современным, конкурентоспособным и выгодным. Я уверен, что эти турбины проявят себя у заказчика с самой лучшей стороны», - отметил Председатель Совета директоров «УТЗ» Михаил Лифшиц.

Договор на поставку подписан по итогам тендера, в котором помимо УТЗ участвовали азиатские компании. Победу в тендере предопределило то, что российский производитель предложил лучшее решение с точки зрения цены и технических характеристик.

АО «Куйбышевский НПЗ» – одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли Самарской области, входит в НК «Роснефть». Проектная мощность НПЗ составляет 7 млн. т нефти в год. Завод перерабатывает нефть, добываемую Компанией в Западной Сибири и Самарской области, специализируется на выпуске высококачественного моторного топлива.