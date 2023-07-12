Корпорация ВСМПО-АВИСМА, крупнейший мировой производитель титана, в лице дочернего предприятия ООО «ВСМПО-Новые Технологии» и «ОЭЗ «Титановая долина» в рамках международной промышленной выставки «ИННОПРОМ» подписали соглашение о намерениях реализации инвестиционного проекта по строительству сортопрокатного комплекса на площадке особой экономической зоны в Верхней Салде. Реализация проекта начнется уже в этом году, старт производства запланирован на 2027 год.

Подписи под документом в присутствии министра инвестиций и развития Свердловской области Вадима Третьякова и исполняющего обязанности генерального директора ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Николая Мельникова поставили директор ООО «ВСМПО-Новые Технологии» Виталий Волков и генеральный директор АО «ОЭЗ «Титановая долина» Андрей Антипов.

На сортопрокатном производстве будет создано более 300 новых рабочих мест. Объем инвестиций составит более 21 миллиарда рублей. Планируемая площадь производственного комплекса – 50 000 кв.м, будет создана вся необходимая инженерная инфраструктура – котельная, водоподготовка, склад, АБК и т.д.

Появление новых мощностей позволит наладить серийное производство новой титановой продукции малого диаметра с высоким качеством поверхности для перспективных проектов в авиации, судостроении и медицине, что обеспечит замещение импорта иностранных изделий для отечественной промышленности.

И.о. генерального директора ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Николай Мельников подчеркнул:

«Новый комплекс увеличит существующие производственные мощности титанового сортового проката более чем в 2 раза и обеспечит стратегические отрасли РФ уникальной высокоточной продукцией. С появлением нового комплекса мы сможем удовлетворить растущий спрос за счет расширения ассортимента титановой продукции, востребованной в приоритетных отраслях РФ».

«Губернатор Евгений Куйвашев особое внимание уделяет увеличению притока инвестиций в Свердловскую область. Развитие национального титанового производства в регионе, внедрение инновационных и экологичных технологий даёт Среднему Уралу серьёзный задел для дальнейшего роста экономики и повышения благосостояния людей», – сказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Проектом предусмотрены самые современные технические решения по обеспечению высокого уровня экологичности и автоматизации производства. Новое современное производство будет соответствовать имеющимся и перспективным требованиям в области охраны труда и промышленной безопасности.

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» является вертикально интегрированным предприятием, крупнейшим в мире производителем продукции из титана и титановых сплавов. В Корпорации работает порядка 20 000 человек. ВСМПО-АВИСМА – лидер на мировом высокотехнологичном рынке титановой продукции, глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и является для многих компаний основным стратегическим поставщиком изделий из титана. Продукция Корпорации также широко используется в энергетике, нефтегазовой промышленности, судостроении, медицине и строительстве. Партнёры Корпорации – более 450 компаний в 50 странах мира.