В Москве разработали первый в России электромотоцикл

Ведущий российский научно-инжиниринговый центр транспортной индустрии «НАМИ» разработал первый в стране электромотоцикл AURUS Merlon. Запуск серийного производства запланирован на начало 2024 года. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Владислав Овчинский на Международной промышленной выставке «Иннопром».

«Отрасль столичного автомобилестроения сегодня представлена примерно 30 предприятиями, на них трудоустроены свыше восьми тысяч человек. Компании выпускают широкий спектр товаров, постоянно расширяют свой ассортимент, а также создают новые виды продукции. Так, предприятие «НАМИ» первым в России разработало электромотоцикл. Уровень локализации его производства составляет 80 процентов. Сейчас транспортное средство проходит этап опытного тестирования, запуск в серийное производство запланирован на начало 2024 года», – отметил Владислав Овчинский.

В рамках проекта Единой модульной платформы на собственных мощностях предприятия разработали высоковольтную тяговую батарею, систему управления энергосиловым комплексом, компоненты светотехники, внешние панели и элементы кузова и многое другое. Электромотоцикл может использоваться при отрицательных температурах – до минус 25 градусов, двигаться на скользкой поверхности и использоваться с боковым прицепом. Он оснащен подогревом руля, ручек, электрорегулировкой положения ветрового стекла, сенсорной электронной приборной панелью, функцией быстрой зарядки и возможностью движения задним ходом. За безопасность отвечает антиблокировочная и антипробуксовочная системы. На одной зарядке AURUS Merlon может проехать около 200 километров.

Развитие собственных площадок в Москве позволяет производителям активно наращивать объемы реализации продукции, находить партнеров и выходить на новые рынки сбыта. Столичные предприятия могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.

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