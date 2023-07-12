Согласно поручению Президента Владимира Путина к 2030 году на территории России необходимо создать федеральные круглогодичные морские курорты, рассчитанные на размещение не менее 10 миллионов туристов в год. Выполнение данного поручения стало основным вопросом на заседании президиума в расширенном составе Правительственной комиссии по развитию туризма под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Заместитель Председателя Правительства отметил, что предполагается создание курортов федерального значения на Балтийском, Азовском, Чёрном, Каспийском и Японском морях, а также реализация инвестпроектов на озере Байкал. Запуск новых круглогодичных морских курортов будет способствовать достижению ключевых показателей национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

«Ключевой показатель национального проекта – количество внутренних туристических поездок, которое должно составить не менее 140 млн к 2030 году, и 10 млн, которые обеспечат новые морские курорты, станут серьёзным вкладом в эту копилку. В планах – создать не менее 44 тыс. новых гостиничных номеров. Развитие федеральных курортов предполагает также комплексный подход к обеспечивающей инфраструктуре», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Приоритетными курортами могут стать Новая Анапа и Абрау-Дюрсо, Крым («Золотые пески России» и Саки), Каспийский прибрежный кластер (Дагестан), Калининград («Русская Балтика»), Приморский край (Владивосток, Хасанский район).

Также предполагается создание курорта на Байкале. Там уже действует режим особой экономической зоны, предоставляющий налоговые преференции. Реализация туристических проектов на Байкале позволит привлечь порядка 50 млрд рублей частных инвестиций.

Заместитель Министра экономического развития Дмитрий Вахруков отметил, что при планировании морских курортов приоритетно рассматриваются территории с действующими преференциальными режимами, а также наличие инвесторов. Среди других критериев – уникальный природный потенциал и площадь акватории. Она должна составлять порядка 30 тыс. кв. км, а протяжённость прибрежной полосы – около 50 км, но не менее 10 км. Это позволит создавать инфраструктуру компактно и эффективно, концентрировать инвестиционную активность и туристический поток.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что за последние три года объём инвестиций в отрасль увеличился в 25 раз.

«Сегодня в крае реализуют 44 проекта на сумму 418 млрд рублей. Причём большинство из строящихся гостиниц – “четыре звезды” и “пять звёзд”. Они наиболее востребованы у туристов. Новые отели позволят сдерживать цены на отдых в регионе. Однако прирост отдыхающих станет дополнительной нагрузкой на существующую дорожную и коммунальную инфраструктуру. Уже сейчас это сдерживает ряд проектов. Необходим комплексный подход, синхронизация ввода новых отелей и устранения инфраструктурных ограничений. Также в связи с увеличением турпотока на побережье, нагрузки на авиационное сообщение и федеральные автомагистрали, ведущие в край, считаю необходимым рассмотреть возможность создания железнодорожной скоростной дороги, соединяющей Москву, Краснодар и Анапу», – предложил Вениамин Кондратьев.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко отметил, что регион фиксирует спрос у компаний, оказывающих услуги в сфере яхтинга и сёрфинга.

«Японское море обладает огромным потенциалом для яхтинга. Несомненно, особым этапом развития развлекательной индустрии здесь должно стать создание полноценного морского курорта. Для этих целей мы подобрали земельный участок в Хасанском округе, вблизи которого находится множество туристических достопримечательностей и природных объектов. Они вызывают интерес у гостей региона. Время в пути до аэропорта – менее трёх часов, есть железнодорожная ветка, соединяющая с Транссибом. В часе езды находится граница, где проживают около 50 миллионов китайских жителей провинции Цзилинь и нет выходов в море. Это тоже хорошие перспективы для использования международного туризма», – сказал Олег Кожемяко.

Он добавил, что проработана концепция курорта, включающая гостиницы, апарт-отели, рестораны, рыбный рынок, аквапарк, детские центры. Этот проект способен привлечь до полумиллиона туристов в год. Общая площадь – более 150 га, объём инвестиций может превысить 30 млрд рублей. Сейчас идёт выделение земельного участка для курорта.

Власти Калининградской области прорабатывают проект «Русская Балтика», который предусматривает строительство интегрированного курорта в районе Янтарного городского округа.

«У нас есть возможность для создания нового туристического продукта, который будет использовать природные особенности региона. Речь не только о песчаных пляжах шириной до 300 м, но и о возможностях санаторно-курортного лечения с применением термальных источников и голубой глины, известной своими целебными свойствами. Реализация такого масштабного проекта в выбранной нами локации позволит побережью вблизи Янтарного встать в один ряд с нашими известными курортами в Зеленоградске и Светлогорске, создав единую цепочку курортов на морском побережье Балтийского моря», – рассказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Глава региона добавил, что правительством Калининградской области подписано соглашение с корпорацией «Туризм.РФ» о взаимодействии, в том числе в целях реализации проекта «Русская Балтика», формируется его «дорожная карта», ведутся консультации с потенциальными инвесторами.

«Для своевременной реализации намеченных планов и получения наибольшего эффекта для развития отрасли важно не только сохранить на весь инвестиционный период меры поддержки для инвесторов, которые уже сейчас реализуются Правительством Российской Федерации, но и рассмотреть возможность их концентрации и целевого характера для развития именно таких масштабных проектов», – подчеркнул генеральный директор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов.

В ходе совещания также обсудили развитие морских курортов – «Горская» в Санкт-Петербурге и «Приморск» в Запорожской области, предполагающий создание бальнеологического комплекса с гостиницами, кемпингами, ландшафтным парком на берегу Азовского моря. В рамках этого проекта планируется привлечь 31 млрд рублей частных инвестиций и создать порядка 1 тыс. новых номеров.

Для реализации проектов необходимо строительство обеспечивающей инфраструктуры (инженерные коммуникации, энергетика и подъездные дороги к локациям), а также льготные кредиты. Эти и другие вопросы будут проработаны заинтересованными отраслевыми ведомствами и регионами.