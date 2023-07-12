В рамках подготовки к предстоящему осенне-зимнему сезону ГУП РК «Крымэнерго» опережающими темпами проводит плановый ремонт оборудования в Керчи.

Выполнение ремонтной программы, техническое обслуживание объектов сетевого хозяйства, модернизация и реконструкция энергообъектов, снижение аварийности, технологическое присоединение потребителей, абонентское обслуживание – это те направления, по которым крымские энергетики работают ежедневно.

Так, на территории Керченского городского округа за 6 месяцев 2023 года в полном объеме выполнена расчистка охранных зон линий электропередачи (более 15 га), капитальный ремонт трансформаторных подстанций (45 ТП), замена проводов (9 км) и опор (97 шт.) на ЛЭП различного класса напряжения. В настоящее время специалисты регулируют стрелы провиса провода и меняют опоры на воздушной линии (ВЛ) 6 кВ в районе паромной переправы. В июне были завершены ремонтные работы в сетях 0,4-6 кВ в курортном поселке Героевское. В ближайших планах у персонала предприятия – реконструкция принятых на баланс 4,6 км ВЛ 0,4 кВ и ремонт подстанционного оборудования в садовом некоммерческом товариществе «Горняк».

Энергетики нацелены приложить максимум усилий для своевременного выполнения всех ремонтных мероприятий по годовому плану в целях повышения надежности и качества электроснабжения потребителей, эффективного функционирования сетевого комплекса и успешного прохождения отопительного сезона 2023/2024.