 

ГУП РК "Крымэнерго" выполняет реконструкцию сетей на востоке полуострова

12 июля 2023, 15:00 282 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: КРЫМЭНЕРГО
Авторы и источники / Правообладателям

В рамках подготовки к предстоящему осенне-зимнему сезону ГУП РК «Крымэнерго» опережающими темпами проводит плановый ремонт оборудования в Керчи.

Выполнение ремонтной программы, техническое обслуживание объектов сетевого хозяйства, модернизация и реконструкция энергообъектов, снижение аварийности, технологическое присоединение потребителей, абонентское обслуживание – это те направления, по которым крымские энергетики работают ежедневно.

Так, на территории Керченского городского округа за 6 месяцев 2023 года в полном объеме выполнена расчистка охранных зон линий электропередачи (более 15 га), капитальный ремонт трансформаторных подстанций (45 ТП), замена проводов (9 км) и опор (97 шт.) на ЛЭП различного класса напряжения. В настоящее время специалисты регулируют стрелы провиса провода и меняют опоры на воздушной линии (ВЛ) 6 кВ в районе паромной переправы. В июне были завершены ремонтные работы в сетях 0,4-6 кВ в курортном поселке Героевское. В ближайших планах у персонала предприятия – реконструкция принятых на баланс 4,6 км ВЛ 0,4 кВ и ремонт подстанционного оборудования в садовом некоммерческом товариществе «Горняк».

Энергетики нацелены приложить максимум усилий для своевременного выполнения всех ремонтных мероприятий по годовому плану в целях повышения надежности и качества электроснабжения потребителей, эффективного функционирования сетевого комплекса и успешного прохождения отопительного сезона 2023/2024.

Обсудить на форуме
Метки: КРЫМЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
Другие новости сюжета:
12.07.2023
"Швабе" и "Нацпромлизинг" внедрят инновационные технологии в регионах
22.06.2023
21 июня 2023 года состоялась МЕЖДУНАРОДНАЯ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ POLYCAB: Полимеры в кабельной промышленности: современные материалы и технологии
12.07.2023
В Северске дан старт Всероссийской студенческой стройке "Мирный Атом – ПРОРЫВ"
23.11.2016
"Полимеры России 2016": развивать переработку
16.09.2021
Новые сополимеры этилена и винилацетата для высоконаполненных кабельных компаундов
Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно