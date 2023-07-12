В Северске Томской области состоялось торжественное открытие Всероссийской студенческой стройки «Мирный Атом – ПРОРЫВ». В этом году на объектах строительства опытно-демонстрационного энергокомплекса с реактором БРЕСТ-ОД-300 Сибирского химического комбината (АО «СХК», предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») будут работать 18 студенческих строительных отрядов из 16 регионов России: из Калининградской, Ростовской, Кировской, Нижегородской, Тамбовской, Вологодской, Пензенской, Челябинской, Оренбургской, Новосибирской, Томской областей, Красноярского и Алтайского краев, Удмуртии, Татарстана и Москвы.

220 бойцов студотрядов, вышедших на построение, по видеосвязи приветствовал генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Он отметил, что студенческие стройотряды стали настоящим источником кадров для атомной промышленности. Глава отрасли также сказал: «Уверен, что время, которое вы проведете на наших объектах, станет полезным для всех нас. Вы поделитесь с нами своим боевым задором и кучей энергии, а мы поможем вам получить уникальный опыт и, конечно же, новых друзей».

С приветственными словами к студентам обратились представители администрации Томской области и ЗАТО Северск, Отраслевого центра капитального строительства и Корпоративной академии Росатома.

Командиры строительных отрядов доложили о готовности к третьему трудовому семестру. В торжественной обстановке им были вручены путевки «Всероссийской студенческой стройки «Мирный Атом – ПРОРЫВ».

Заместитель руководителя обособленного подразделения «Прорыв» АО «Концерн «Титан-2» Максим Мишин напомнил, что безопасность – одна из ценностей Росатома: «Жизнь и здоровье имеют приоритет над достижением производственных результатов. Ничего так дорого не стоит, как ваше здоровье, поэтому будьте осторожны, будьте внимательны». Директор опытно-демонстрационного энергокомплекса АО «СХК» Дмитрий Зозуля в напутствии студентам сказал: «Пройдут годы, и вы будете с гордостью вспоминать то время, когда вы работали на этой стройке, время, когда вы получали новые знания и находили новых друзей».

Два месяца студенты будут заняты на строительстве инновационного реактора БРЕСТ-ОД-300. Помимо работы у стройотрядов запланирована обширная культурная и спортивная программа.

В 2023 году студенческим отрядам «Росатома» исполняется 15 лет. За это время школу атомных стройотрядов прошли уже более 15 000 юношей и девушек. Они работали на 29 строительных площадках и в России, и за рубежом. В 2023 году студенческие трудовые проекты будут открыты на 12 атомных стройплощадках. Четыре из них – это всероссийские студенческие стройки в Москве, Озерске, Северские и Димитровграде. Три международные: в Бангладеш, Турции и Египте. Ещё на трёх стройках стройотряды будут работать впервые. Это объекты государственного научного центра «ТРИНИТИ», строительство национального центра физики и математики в Сарове и возведение объектов Центра коллективного пользования «СКИФ» в Новосибирске.

Правительство РФ и крупные российские компании уделяют большое внимание планомерной работе по раскрытию потенциала студентов и молодых сотрудников. Росатом и его предприятия участвуют в создании базовых кафедр в российских вузах, реализации стипендиальных программ поддержки, крупных образовательных проектов, организации практики и стажировки для студентов с последующим их трудоустройством. Молодые специалисты получают новые полезные навыки, что помогает им в карьерном росте.

Сибирский химический комбинат (АО «СХК»; г. Северск) объединяет четыре завода по обращению с ядерными материалами. Одно из основных направлений работы СХК – обеспечение потребностей атомных электростанций в уране для ядерного топлива. Входит в состав Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» www.atomsib.ru

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Сегодня компания является одним из крупнейших поставщиков топлива для мировой атомной энергетики, продолжает укреплять позиции, воплощая новые производственные проекты. За всю историю ТВЭЛ со стороны заказчиков не было ни одной рекламации на качество продукции. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов.

В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. http://www.tvel.ru