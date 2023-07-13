 

Дума приняла в I чтении проект о регулировании энерготарифов для предприятий ДФО и Арктики

13 июля 2023, 15:45 378 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: ТАСС
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Госдума приняла в первом чтении законопроект, регулирующий вопросы образования тарифов в электроэнергетике на Дальнем Востоке и в Арктике с целью стимулирования предпринимательской активности. Документ инициирован правительством РФ. Поправки вносятся в закон "Об электроэнергетике".

Законопроект разработан Минэнерго для выстраивания долгосрочных отношений энергокомпаний и потребителей, а также недопущения снижения их финансово-экономической устойчивости, стимулирования и активизации инвестклимата и предпринимательской деятельности в регионах Дальнего Востока и Арктической зоны РФ в условиях санкций.

Законопроект даст возможность заключать двусторонние договоры купли-продажи электроэнергии, потребляемой объектами, введенными в эксплуатацию после 1 июля 2017 года на территориях, не объединенных в ценовые и неценовые зоны оптового рынка, по свободным ценам.

"По результатам анализа правоприменительной практики ключевым вопросом, влияющим на возможность реализации крупного инвестиционного проекта, является обеспечение возможности привлечения заемных средств у российских коммерческих банков и финансовых институтов, которые требуют у заемщика-инвестора предоставления подтверждения гарантированности получения прогнозной выручки соответствующего проекта на всем горизонте его реализации", - говорится в пояснительной записке.

Законопроект отменяет требования по установлению предельных уровней цен (тарифов), что создаст возможность достижения каких-либо предварительных договоренностей о цене на электроэнергию (мощность), а также сроке, на который они могут быть установлены. Также устанавливаются особенности правового регулирования долгосрочных двусторонних договоров купли-продажи, заключаемых на розничных рынках электроэнергии по принципу "бери или плати". Эти изменения направлены на стимулирование экономической активности и содействие формированию стабильных договорных отношений между производителями и потребителями электроэнергии, отмечается в пояснительной записке.

Для потребителей - организаций по добыче драгоценных металлов и камней, механизм действует в течение трех лет с поэтапным доведением "льготных" (сниженных) тарифов на электроэнергию до экономически обоснованного уровня. Для повышения эффективности инвестиционной и предпринимательской деятельности законопроект предусматривает применение механизма снижения тарифов до 2028 года для потребителей, относящихся к сфере добычи драгметаллов и камней и реализующих инвестпроекты в Арктической зоне РФ.

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Метки: ГОСДУМА, ЗАКОНОПРОЕКТ, ТАРИФЫ, ДФО, АРКТИКА
Отрасль: Электроэнергетика 

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