 

На Алтае построят новое здание для республиканского лицея

13 июля 2023, 14:30 377 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Pixabay.com

Фото: Pixabay.com

Автономное учреждение Республики Алтай «Государственная экспертиза Республики Алтай» выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проекта строительства республиканского классического лицея-интерната в Горно-Алтайске. Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ.

Республиканский классический лицей был открыт по решению правительства Республики Алтай в 1992 году. Он входит в список 500 лучших школ России и является центром переподготовки педагогов и ассоциированной школой ЮНЕСКО. Более 60% лицеистов составляют дети из разных районов республики, в том числе отдалённых. С момента образования учреждение располагается в приспособленном здании, где отсутствуют спортзал и имеет место нехватка кабинетов для занятий.

Новый корпус будет построен по ул. Кольцевой в Горно-Алтайске. Всего в нем смогут заниматься 850 учащихся, а проживать в интернате – 200 школьников. Общая площадь земельного участка под строительство образовательного учреждения составит более 40 тыс. кв.м., на территории которого будет располагаться два блока школьного здания, непосредственно интернат, теплая стоянка и уличный хозяйственный блок.

В рамках лицея планируется организовать центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, в котором ежегодно планируется обучать свыше 700 детей.

Застройщик – Казенное учреждение Республики Алтай «Управление капитального строительства Республики Алтай». Проектировщик – АО «Проектный институт «Алтайкоммунпроект». АО «Алтайдорпроект».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.

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Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА, АЛТАЙ
Отрасль: Строительство 

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