На Алтае построят новое здание для республиканского лицея

Автономное учреждение Республики Алтай «Государственная экспертиза Республики Алтай» выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проекта строительства республиканского классического лицея-интерната в Горно-Алтайске. Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ.

Республиканский классический лицей был открыт по решению правительства Республики Алтай в 1992 году. Он входит в список 500 лучших школ России и является центром переподготовки педагогов и ассоциированной школой ЮНЕСКО. Более 60% лицеистов составляют дети из разных районов республики, в том числе отдалённых. С момента образования учреждение располагается в приспособленном здании, где отсутствуют спортзал и имеет место нехватка кабинетов для занятий.

Новый корпус будет построен по ул. Кольцевой в Горно-Алтайске. Всего в нем смогут заниматься 850 учащихся, а проживать в интернате – 200 школьников. Общая площадь земельного участка под строительство образовательного учреждения составит более 40 тыс. кв.м., на территории которого будет располагаться два блока школьного здания, непосредственно интернат, теплая стоянка и уличный хозяйственный блок.

В рамках лицея планируется организовать центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, в котором ежегодно планируется обучать свыше 700 детей.

Застройщик – Казенное учреждение Республики Алтай «Управление капитального строительства Республики Алтай». Проектировщик – АО «Проектный институт «Алтайкоммунпроект». АО «Алтайдорпроект».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.