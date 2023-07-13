RusCable Insider #319
Кабель будущего, заседание АЭК в Пскове и история успеха "ВЛЦ Инструмент"
ООО «Томсккабель» в рамках сотрудничества с ОГБПОУ «Томский политехнический техникум» провели обучение по профессии «Опрессовщик кабелей и проводов пластикатами и резиной в горячем состоянии».
ООО «Томсккабель» входит в число крупнейших производителей кабельно-проводниковой продукции в России. С появлением новых проектов, увеличивая мощности, расширяя номенклатуру выпускаемой продукции, ООО «Томсккабель» создает свою команду профессионалов, доверяя подготовку высококвалифицированных кадров техникуму.
Обучение осуществлялось в 3 этапа:
Итогом обучения стал экзамен, который показал, что слушатели овладели всеми необходимыми навыками.
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