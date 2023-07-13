ООО «Томсккабель» в рамках сотрудничества с ОГБПОУ «Томский политехнический техникум» провели обучение по профессии «Опрессовщик кабелей и проводов пластикатами и резиной в горячем состоянии».



ООО «Томсккабель» входит в число крупнейших производителей кабельно-проводниковой продукции в России. С появлением новых проектов, увеличивая мощности, расширяя номенклатуру выпускаемой продукции, ООО «Томсккабель» создает свою команду профессионалов, доверяя подготовку высококвалифицированных кадров техникуму.



Обучение осуществлялось в 3 этапа:

изучение общепрофессиональных дисциплин, которое проводилось в дистанционном формате через обучающую платформу Moodle; очное обучение на базе техникума теоретическим основам технологии опрессовки кабелей и проводов пластикатами и резиной в горячем состоянии; производственное обучение на базе ООО «Томсккабель» для закрепления теоретических основ и изучения специфики производственных процессов завода.

Итогом обучения стал экзамен, который показал, что слушатели овладели всеми необходимыми навыками.