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  • ООО "Томсккабель" и ОГБПОУ "Томский политехнический техникум" провели обучение по профессии "Опрессовщик кабелей и проводов пластикатами и резиной в горячем состоянии"

ООО "Томсккабель" и ОГБПОУ "Томский политехнический техникум" провели обучение по профессии "Опрессовщик кабелей и проводов пластикатами и резиной в горячем состоянии"

13 июля 2023, 17:30 325 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ООО "Томсккабель"
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ООО «Томсккабель»  в рамках сотрудничества с ОГБПОУ «Томский политехнический техникум» провели обучение по профессии «Опрессовщик кабелей и проводов пластикатами и резиной в горячем состоянии».

ООО «Томсккабель» входит в число крупнейших производителей кабельно-проводниковой продукции в России. С появлением новых проектов, увеличивая мощности, расширяя номенклатуру выпускаемой продукции, ООО «Томсккабель» создает свою команду профессионалов, доверяя подготовку высококвалифицированных кадров техникуму.

Обучение осуществлялось в 3 этапа:

  1. изучение общепрофессиональных дисциплин, которое проводилось в дистанционном формате через обучающую платформу Moodle;
  2. очное обучение на базе техникума теоретическим основам технологии опрессовки кабелей и проводов пластикатами и резиной в горячем состоянии;
  3. производственное обучение на базе ООО «Томсккабель» для закрепления теоретических основ и изучения специфики производственных процессов завода.

Итогом обучения стал экзамен, который показал, что слушатели овладели всеми необходимыми навыками.

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Метки: ТОМСККАБЕЛЬ, ОБУЧЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ
Отрасль: Кабельная промышленность 
TOMK
7.42

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