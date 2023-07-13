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Производство окиси этилена и гликолей "Сибур-Нефтехима" возобновит работу после завершения восстановительных работ

13 июля 2023, 18:00 330 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: СИБУР

В «Сибур-Нефтехиме» приступили к восстановлению работоспособности производства окиси этилена и гликолей, временно остановленного после возгорания, случившегося 12 июля.

В ходе возгорания никто из сотрудников предприятия и подрядных организаций, работавших на производственной площадке, не пострадал. Персонал производства был организованно эвакуирован, перед этим сотрудники дежурной смены произвели необходимые технологические операции, позволившие ограничить распространения огня. Возгорание, площадь которого составила около 100 м², было оперативно ликвидировано силами и средствами противопожарной службы МЧС.

Участок непредельных углеводородов, производство акриловой кислоты и эфиров, а также энергопроизводство «Сибур-Нефтехима» работают в штатном режиме.

По результатам мониторинга качества атмосферного воздуха, проведенного 12.07.2023 после возгорания на «Сибур-Нефтехиме» мобильной лабораторией компании и ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора по Нижегородской области, превышений ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны предприятия и ближайшей зоны жилой застройки не выявлено. Лаборатория МБУ «Инженерно-экологическая служба г. Дзержинска» выполнила замеры в районах города, примыкающих к промышленной зоне, превышений ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе также не выявлено.

Исследования качества атмосферного воздуха будут продолжены, в том числе, с привлечением независимых лабораторий.

Причины и обстоятельства происшедшего расследуются. О восстановлении работоспособности производства будет сообщено дополнительно.

СИБУР ‒ крупнейшая интегрированная нефтегазохимическая компания России и одна из наиболее динамично развивающихся компаний глобальной нефтегазохимии. Уникальная вертикально-интегрированная бизнес-модель позволяет СИБУРу создавать высококонкурентную продукцию, которая используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях в 100 странах по всему миру.

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Метки: СИБУР, СИБУР-НЕФТЕХИМ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 
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