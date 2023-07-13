 

СПЕЦКАБЕЛЬ: частный бизнес создает инновации лучше, чем это делают за рубежом

13 июля 2023, 17:15 366 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Кабельный завод "Спецкабель"
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На одном из федеральных каналов вышло интервью с вице-президентом кабельного завода СПЕЦКАБЕЛЬ Сергеем Лобановым, снятое на полях ИННОПРОМ-2023. Представитель предприятия поделился, как компании удается поддерживать производственные показатели на докризисном уровне, как здесь решаются вопросы патентного регулирования и для чего нужно создавать новую продукцию.

Вице-президент рассказал, что создание новых изобретений всегда сопряжено с большими финансовыми рисками, но необходимо для создания технического достояния компании.

«У нас есть масса линейных кабелей, которые потребляются в небольшом количестве, но мы их продолжаем производить, потому что это наша гордость», – отметил он.

Задачу «Спецкабеля» Сергей Лобанов видит в развитии отечественной промышленности и продвижении идеи частного бизнеса, который решает стратегические задачи и создает инновации лучше, чем зарубежные производители.

В сюжете также показали разработки «Спецкабеля», представленные на выставке ИННОПРОМ-2023. Среди них сверхгибкий кабель для робототехники, оптический кабель для бортовых систем SpaceWire, самый тонкий в мире оптический монтажный кабель и другие изделия.

Интервью с Сергеем Лобановым

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Метки: СПЕЦКАБЕЛЬ, АНДРЕЙ ЛОБАНОВ, ИННОПРОМ-2023
Отрасль: Кабельная промышленность 
SPEC
9.94

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