На одном из федеральных каналов вышло интервью с вице-президентом кабельного завода СПЕЦКАБЕЛЬ Сергеем Лобановым, снятое на полях ИННОПРОМ-2023. Представитель предприятия поделился, как компании удается поддерживать производственные показатели на докризисном уровне, как здесь решаются вопросы патентного регулирования и для чего нужно создавать новую продукцию.

Вице-президент рассказал, что создание новых изобретений всегда сопряжено с большими финансовыми рисками, но необходимо для создания технического достояния компании.

«У нас есть масса линейных кабелей, которые потребляются в небольшом количестве, но мы их продолжаем производить, потому что это наша гордость», – отметил он.

Задачу «Спецкабеля» Сергей Лобанов видит в развитии отечественной промышленности и продвижении идеи частного бизнеса, который решает стратегические задачи и создает инновации лучше, чем зарубежные производители.

В сюжете также показали разработки «Спецкабеля», представленные на выставке ИННОПРОМ-2023. Среди них сверхгибкий кабель для робототехники, оптический кабель для бортовых систем SpaceWire, самый тонкий в мире оптический монтажный кабель и другие изделия.

Интервью с Сергеем Лобановым