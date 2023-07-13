Создан Навигатор искусственного интеллекта

Эксперты Федерального центра прикладного развития искусственного интеллекта, создаваемого Минпромторгом России на базе ФГАУ «РЦУД и РТ», разработали Навигатор ИИ.

Одним из первых решений Федерального центра реализован справочник по поддержке развития и внедрения технологий искусственного интеллекта в Российской Федерации. Он поможет представителям различных отраслей быстро ознакомиться с основными аспектами развития технологий искусственного интеллекта.

Сегодня на пленарной сессии «Будущее искусственного интеллекта в промышленности» тематического трека «Новые промышленные технологии» на «Иннопром-2023» Навигатор по ИИ представили Директор Департамента цифровых технологий Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Владимир Дождёв и руководитель Федерального центра Александр Сергеев.

«Созданный Навигатор ИИ является важнейшим базовым инструментом, который представляет собой сформированную отраслевую карту. Реализация этого проекта позволяет четко ориентироваться в сфере ИИ как компаниям-потребителям, так и компаниям-разработчикам. И это будет живой развивающийся продукт»,

— резюмировал во время презентации решения Александр Сергеев.

Проанализированный международный и отечественный опыт реализации ИИ-повестки представлен в формате навигатора по важнейшим направлениям.

Представленный экспертами Навигатор ИИ включает ретроспективный обзор основных этапов развития технологий искусственного интеллекта и их основополагающие государственные и коммерческие институты Российской Федерации.

Компании, которые вовлекаются в ИИ-повестку, смогут ознакомиться с мерами поддержки, предоставляемыми в рамках развития ИИ в Российской Федерации. Меры поддержки наглядно представлены в разрезе организаций-операторов.

Все заинтересованные лица смогут изучить соответствующие положения российского законодательства, действующие на момент разработки справочника.

Заключительным и одним из ключевых блоков Навигатора является глоссарий терминов и определений по теме «Искусственный интеллект», который объединяет более 500 определений, собранных из 17 нормативных и технических документов Российской Федерации.

«В разных нормативных правовых документах, имеющих равнозначную правовую силу, даны различные определения одного и того же термина. Приведение терминов и их понимания к единым стандартам видится нам крайне важной, базовой задачей»,

- прокомментировал Александр Сергеев созданный в рамках Навигатора ИИ глоссарий.

Навигатор доступен по адресу https://ainavi.ru