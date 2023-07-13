Группа компаний «Цифра», российский разработчик индустриального ПО, и Минский станкостроительный завод («МЗОР»), специализирующийся на производстве тяжелых многофункциональных металлорежущих станков и обрабатывающих центров, подписали соглашение о сотрудничестве на международной промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге. Стороны договорились взаимодействовать в области цифровизации станкостроения Республики Беларусь и России для существенного повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции.

«Цифра» и МЗОР договорились совместно работать над развитием инновационных решений и подходов для реализации комплексных проектов цифровизации, а также обмениваться лучшими практиками для эффективной реализации задач и формирования стратегий развития в отрасли.

Для этих целей и в качестве базового инструмента будет использован комплекс «Диспетчер» от «Цифры» – система мониторинга, позволяющая оценить текущую загрузку оборудования, проанализировать причины простоя за любой период времени. Данные, снятые «Диспетчером», помогают принимать решения по корректировке «узких мест» в производственной цепи и рациональному использованию оборудования, а также эффективно управлять ремонтами и обслуживанием оборудования.

«Станкостроение — один из приоритетов единой промышленной политики Республики Беларусь и Российской Федерации. Цифровизация этой отрасли, в том числе оснащение станков Союзного государства современными системами мониторинга, диагностики и предиктивной аналитики – это важный шаг на пути повышения конкурентоспособности и эффективности предприятий, а также обеспечения цифрового суверенитета», – отметил генеральный директор ГК «Цифра» Сергей Емельченков.

«ОАО «МЗОР» всегда стремится к участию в современных инновационных проектах, которые позволяют предприятию идти в ногу со временем и достигать новых вершин», – прокомментировал соглашение директор Минского станкостроительного завода Игорь Якуценя.

Группа компаний «Цифра» – разработчик программных продуктов для повышения операционной эффективности основных производственных процессов. Компания является лидером российского рынка технологий для цифровизации промышленности с использованием интернета вещей, машинного обучения и искусственного интеллекта и перспективным партнёром в области цифровой трансформации на международном уровне.

«Цифра» обладает богатым опытом разработки информационных систем и реализации сложных комплексных решений для различных задач машиностроительной, горнодобывающей, нефтегазовой, химической отраслей промышленности, а также для роботизированного промышленного транспорта.

Продуктовый портфель компании включает свыше 20 продуктов и услуг в области системной интеграции, промышленной автоматизации и инжиниринга, Big Data и машинного обучения, разработки IIoT- и AI-решений для тяжелой промышленности.

Компанией реализовано более чем 500 проектов в 20 странах мира в интересах заказчиков – предприятий горнодобывающей промышленности, металлургической отрасли, заводов по производству тяжелой карьерной техники.