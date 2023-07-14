Эксплуатационная надежность структурированных кабельных систем

Более 10 лет назад в России принят и ныне действует ГОСТ Р 54429-2011 «Кабели связи симметричные для цифровых систем передачи. Общие технические условия», формулирующий требования к кабелям для цифровых структурированных кабельных систем (СКС) передачи данных (другое название – LAN-кабели). Стандарт устанавливает важнейшие характеристики, определяющие допустимость применения медных пар для трансляции гигабитных потоков. Стандарт определяет условия и методы измерений высокочастотных (ВЧ) параметров передачи, отражения и взаимных влияний на частотах до 1000 МГц. Кроме того, документ нормирует низкочастотные (НЧ) параметры как один из способов обеспечения соответствия ВЧ-параметров. Наконец, стандарт предусматривает проверку возможности дистанционной передачи электропитания путем контроля изоляции, в том числе на постоянном напряжении до 1000 В.

Традиционными средствами контроля, используемыми в кабельной промышленности для оценки в первую очередь ВЧ-параметров, выступают СКС-анализаторы и полустационарные измерительные системы.

Масштабное исследование эксплуатационной надежности СКС - в новой статье кандидата технических наук Андрея Владимировича Кочерова. Материал доступен до 31 июля, позднее - по подписке RusCable Плюс.