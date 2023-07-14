 

Главгосэкспертиза одобрила корректировки проекта реконструкции СКК "Петербургский"

14 июля 2023, 13:15 205 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: ООО «СКА АРЕНА»

Фото: ООО «СКА АРЕНА»

Спортивно-концертный комплекс «Петербургский» расположен на проспекте Гагарина в Московском районе Санкт-Петербурга. Проектно-сметная документация на его восстановление (реконструкцию) получила положительное заключение Главгосэкспертизы России в 2021 году. В рамках экспертного сопровождения, по итогам которого также выдано положительное заключение, были рассмотрены изменения, внесенные в проект после проведения предыдущей экспертизы.

Проект по созданию новой спортивно-зрелищной арены на месте прежнего здания СКК «Петербургский» реализуется на условиях концессионного соглашения с правительством Санкт-Петербурга. Общая площадь участка строительства – более 7 га. Комплекс представляет из себя разновысотное здание, сложной формы в плане. Оно запроектировано в виде основного объема большой ледовой арены и двух пристраиваемых объемов - малой ледовой арены и фитнес-центра. Общая площадь здания составляет более 180 000 кв. м, зрительские трибуны смогут принимать одновременно более 20 000 человек.

«В ходе корректировки проектной документации были изменены ряд объемно-планировочных, архитектурных, конструктивных и иных решений. Например, внесены изменения в части вентилируемого фасада для облицовки стилобатной части основного здания и пристройки к нему. В зоне универсального зала предусмотрена установка витражей на основе стоечно-ригельной конструкции с двухкамерным остеклением», - рассказала главный эксперт проекта Белла Кайтмазова.

Кроме того, пересчитана общая площадь благоустройства территории, включая дополнительные объемы зеленых насаждений и усиление плиточного покрытия дорожек с возможностью проезда пожарной и другой спецтехники. Также откорректированы решения в части устройства наружного освещения, парковочных зон и участков движения пешеходов, в том числе включены дополнительные мероприятия по обеспечению доступа маломобильных посетителей спортивно-концертного комплекса.

Застройщик – ООО «СКА АРЕНА». Генеральный проектировщик – ООО «Проектный институт уникальных сооружений «АРЕНА».

Обсудить на форуме
Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Другие новости рубрики Инвестиции
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир
+