Спортивно-концертный комплекс «Петербургский» расположен на проспекте Гагарина в Московском районе Санкт-Петербурга. Проектно-сметная документация на его восстановление (реконструкцию) получила положительное заключение Главгосэкспертизы России в 2021 году. В рамках экспертного сопровождения, по итогам которого также выдано положительное заключение, были рассмотрены изменения, внесенные в проект после проведения предыдущей экспертизы.

Проект по созданию новой спортивно-зрелищной арены на месте прежнего здания СКК «Петербургский» реализуется на условиях концессионного соглашения с правительством Санкт-Петербурга. Общая площадь участка строительства – более 7 га. Комплекс представляет из себя разновысотное здание, сложной формы в плане. Оно запроектировано в виде основного объема большой ледовой арены и двух пристраиваемых объемов - малой ледовой арены и фитнес-центра. Общая площадь здания составляет более 180 000 кв. м, зрительские трибуны смогут принимать одновременно более 20 000 человек.

«В ходе корректировки проектной документации были изменены ряд объемно-планировочных, архитектурных, конструктивных и иных решений. Например, внесены изменения в части вентилируемого фасада для облицовки стилобатной части основного здания и пристройки к нему. В зоне универсального зала предусмотрена установка витражей на основе стоечно-ригельной конструкции с двухкамерным остеклением», - рассказала главный эксперт проекта Белла Кайтмазова.

Кроме того, пересчитана общая площадь благоустройства территории, включая дополнительные объемы зеленых насаждений и усиление плиточного покрытия дорожек с возможностью проезда пожарной и другой спецтехники. Также откорректированы решения в части устройства наружного освещения, парковочных зон и участков движения пешеходов, в том числе включены дополнительные мероприятия по обеспечению доступа маломобильных посетителей спортивно-концертного комплекса.

Застройщик – ООО «СКА АРЕНА». Генеральный проектировщик – ООО «Проектный институт уникальных сооружений «АРЕНА».