 

Готовность аэродромной инфраструктуры в аэропорту Елизово в Камчатском крае составляет 90%

14 июля 2023, 17:40 345 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Минтранс
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: mintrans.gov.ru

Фото: mintrans.gov.ru

Работы по строительству аэродромной инфраструктуры в международном аэропорту «Петропавловск-Камчатский» (Елизово) имени Витуса Беринга находятся на завершающем этапе. На данный момент готовность объекта составляет порядка 90%. Работы проводятся подведомственным Минтрансу России ФКУ «Ространсмодернизация» в рамках федерального проекта «Развитие региональных аэропортов», входящего в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

В аэропорту ведется строительство основного пассажирского перрона на 9 стояночных мест и перрона малой авиации для воздушных судов на 3 места. Проводятся работы по устройству водосточно-дренажной системы и очистных сооружений дождевого стока, устройство рулёжных дорожек и патрульно-технологической дороги. Также идет установка освещения на перроне.

Модернизация аэродромной инфраструктуры позволит не только увеличить пропускную способность аэропорта до 1,5 млн пассажиров в год, но и повысить до современных международных стандартов качество обслуживания пассажиров, а также усилить транспортную безопасность.

«Елизово» – единственный международный аэропорт в Камчатском крае. Поэтому его модернизация является важным и необходимым условием для социально-экономического развития региона, в частности для туристической сферы.

Помимо аэродромной инфраструктуры в Елизово ведется строительство аэровокзального комплекса. Крупнейшим объектом станет здание нового пассажирского терминала внутренних и международных рейсов общей площадью 50 тыс. м². Терминал планируется оснастить 4 телескопическими трапами с возможностью увеличения до 8.

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Метки: МИНТРАНС, ИНФРАСТРУКТУРА, КАМЧАТКА
Отрасль: Строительство Транспорт 

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