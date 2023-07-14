В Правительстве Московской области состоялась рабочая встреча с делегацией Народного правительства провинции Ляонин (КНР). Главными темами стало развитие внешнеэкономических связей между двумя регионами, инвестиционная деятельность, а также вопросы логистики, в частности, реализация проекта терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитровском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Переговоры провели заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева и руководитель китайской делегации заместитель губернатора провинции Ляонин Цзинь Гоуэй.

«Китайские регионы – давние и проверенные партнеры Подмосковья по линии торгово-экономических связей и в части инвестиционного сотрудничества. Важно то, что в этом взаимодействии стороны не намерены останавливаться на достигнутом, стремятся к его дальнейшему развитию и расширению. Нынешняя встреча должна стать шагом на пути решения сразу нескольких задач: привлечь в наш регион еще больше китайских инвестиций, а также реализовать крупный логистический проект – хаб, который станет «мостом» для подмосковных экспортеров в КНР. Речь о терминально-логистическом центре «Белый Раст», фактические инвестиции в создание которого уже составили 11,8 млрд рублей, а общий планируемый объем инвестиций – 24 млрд рублей», – отметила зампред.

В числе участников проекта – ОАО «РЖД Терминал» и китайская группа компаний Liaoning Port Group. Реализация ведется с 2020 года, уже запущен первый пусковой комплекс логистического центра, его пропускная способность – 275 тыс. двадцатифутовых контейнеров в год. В настоящее время осуществляется строительство объектов второй очереди комплекса, ввод которых увеличит пропускную способность центра в 2,6 раза.

«Помимо существенных инвестиций и двух тысяч рабочих мест этот проект имеет исключительное значение для внешнеэкономической деятельности подмосковных компаний. Ранее мы анонсировали запуск услуги для областных экспортеров, которая позволит им с помощью специального ресурса оставить заявку на транспортировку товара и совместно «формировать» контейнеры для перевозок. Это значительно упростит решение логистических задач даже для компаний МСП, экспортирующих относительно небольшие объемы продукции. ТЛЦ «Белый Раст» внесёт существенный вклад в реализацию этих планов, реализация проекта ещё более укрепит экспортные позиции Московской области», – подчеркнула зампред.

Заместитель губернатора провинции Ляонин Цзинь Говэй со своей стороны заявил:

«Очень важно, что в рамках нашего первого после пандемийных ограничений зарубежного визита в Россию мы с нашими подмосковными коллегами обсуждаем значимые вопросы и встречные предложения по активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества на межрегиональном уровне. Полностью разделяю высказанное на встрече мнение о терминально-логистическом центре «Белый Раст»: полный запуск этого масштабного проекта в сфере логистики существенно увеличит поток подмосковных товаров в провинцию Ляонин и в целом расширит доступ на крупнейший в мире китайский рынок. Более того, идет обсуждение интеграции транспортно-логистических сервисов с уже успешно действующей российско-китайской B2B-платформой цифровой торговли QIFA («КИФА»), что позволит российским и китайским компаниям значительно увеличить объем взаимной торговли».

Также в ходе встречи обсудили вопросы, касающиеся инвестиционной деятельности компаний из провинции Ляонин в нашем регионе. Ключевыми производственными отраслями в провинции являются машиностроение, нефтехимия, IT-индустрия, энергетика, сельское хозяйство и пищевая перерабатывающая промышленность. Эти отрасли представляют интерес и для нашего региона, что закладывает базу для дальнейшего плодотворного взаимодействия провинции Ляонин и Подмосковья.