В районе Алтуфьево на участках площадью 29,67 гектара появится новая жилая застройка с технопарком и социальной инфраструктурой. Территория расположена по адресу: Высоковольтный проезд, владение 1А (СВАО). Об этом сообщила председатель Комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Анастасия Пятова.

«Общая суммарная поэтажная площадь всех объектов комплексной застройки составит почти 240 000 квадратных метров. Из них 204 530 квадратных метров займет жилая застройка. В рамках нежилой части проекта планируется построить технопарк на 11 880 квадратных метров и медицинский центр на 4190 квадратных метров. Также здесь запроектированы детский сад на 220 мест, школа на 450 мест и торгово-бытовой объект площадью 3000 квадратных метров», — пояснила Анастасия Пятова.

Руководитель Москомстройинвеста также отметила, что сейчас на данной территории расположены нежилые здания общей площадью почти 6000 квадратных метров.

Для таких индустриальных кварталов как Алтуфьево характерна смешанная застройка. Мэр Москвы Сергей Собянин неоднократно подчеркивал, что там появляется новое жилье, социальные объекты и удобная инфраструктура, а также высокотехнологичное производство и офисы. Создание новых рабочих мест позволяет избежать маятниковой миграции в городе и сохранить экономический потенциал территорий.