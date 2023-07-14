В Москве открылся новый электробусный парк

В столичном районе Митино открылся крупнейший электробусный парк, в котором будут проходить обслуживание электробусы «КАМАЗ».

В церемонии открытия электробусного парка приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, его заместитель по вопросам транспорта Максим Ликсутов, генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Николай Асаул, директор по пассажирскому транспорту ПАО «КАМАЗ» Самат Саттаров и другие руководители.

По словам Сергея Собянина, Москва продолжает переход на экологически чистый городской транспорт. Один из важнейших проектов – расширение парка инновационных электробусов.

«Сегодня на городских маршрутах работает больше 1100 электробусов, к концу 2024 года их будет уже 2400. Планируем, что через пять лет экологичные электробусы будут составлять 2/3 подвижного состава «Мосгортранса». Для их обслуживания мы заранее готовим качественную инфраструктуру. В июле прошлого года открыли первый электробусный парк в Красной Пахре, сегодня вводим второй такой – специализированный, масштабный – в районе Митино, – отметил Сергей Собянин. – Парк в Митине позволит запустить 23 электробусных маршрута до конца 2024 года. С его вводом увеличится число электробусов и улучшится транспортная связь СЗАО с другими округами – время ожидания на остановках сократится в среднем на 30%».

«Мы производим электробусы «КАМАЗ» для Москвы с сентября 2018 года. По условиям контракта, производитель автотехники полностью берет на себя сервисное обслуживание подвижного состава в течение 15 лет с момента поставки. Поэтому открытие нового электробусного парка в Митине для нас очень важно и ценно, поскольку правительство Москвы предоставило нам все условия для комфортной работы на длительную перспективу. Парк оснащен самым передовым оборудованием, необходимым для технического обслуживания электробусов «КАМАЗ», – отметил директор по пассажирскому транспорту ПАО «КАМАЗ» Самат Саттаров.

Новый электробусный парк предназначен для хранения, технической эксплуатации, обслуживания и ремонта до 300 электробусов большого класса. На участке площадью 9,4 гектара расположены его сооружения общей площадью около 23 тыс. кв. м. С 6 июля на обслуживании в парке находятся первые 20 электробусов, которые были собраны на СВАРЗе, сборочной площадке КАМАЗа в Москве. Все они уже перевозят жителей района Митино.

Производственный корпус площадью 11,3 тыс. кв. м оснащен современным оборудованием для обслуживания и ремонта электробусов. Кроме того, здесь есть три линии портальных автобусных моек, контрольно-технический пункт проверки технического состояния подвижного состава площадью 860 кв. м, административно-бытовой корпус со столовой, раздевалками, комфортными комнатами отдыха для водителей площадью 5,4 тыс. кв. м. Также в парке размещено 210 зарядных постов для электробусов. По мере выхода электробусного парка «Митино» на эксплуатационную мощность здесь будут работать до 550 человек.