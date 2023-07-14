В Пензе построят новый корпус онкодиспансера

Государственное автономное учреждение «Региональный центр государственной экспертизы и ценообразования в строительстве Пензенской области» выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проекта строительства хирургического корпуса «Областного онкологического диспансера» в Пензе. Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ.

Реализация этого важного проекта стал возможна в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». С введением в эксплуатацию нового корпуса лечение онкологии в Пензенской области выйдет на качественно новый уровень. Врачи на высоком уровне смогут выполнять широкий спектр хирургических вмешательств при онкологических заболеваниях благодаря современному оборудованию. Будут созданы условия и для выполнения различных лечебных и диагностических процедур, включая манипуляции, обеспечивающие доставку химиотерапевтических препаратов по сосудам непосредственно к опухоли, что повышает эффективность терапии.

В настоящее время на территории действующего онкодиспансера располагаются здание пансионата, здание поликлиники, лечебно-диагностический корпус, здание стационара, а также радиологический корпус, достраивают лаборатно-диагностический корпус. Все они оснащены соответствующем оборудованием.

В будущем хирургическом корпусе расположатся круглосуточный и дневной химиотерапевтические стационары, реанимация и интенсивная терапия, стерилизационная зона, палаты на 1-2 человека, административный блок, палаты интенсивной терапии, а также операционные.

На территории организуют удобную пешеходную зону, разобьют газоны и посадят деревья и кустарники. Также будут организованы места для отдыха со скамейками. Планируется расширение количества парковочных мест для автомобилей.

Застройщик – ГБУЗ «Областной онкологический диспансер».

Проектировщик – ООО «Юникс».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.