Компания «Комплексные ЭнергоСистемы» при содействии Корпорации развития Московской области запустит в индустриальном парке «Есипово» сервисный центр по модернизации, ремонту и обслуживанию генераторных установок различной мощности. Предприятие планируется построить в течение двух лет.

«Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит более 110 млн рублей. На первом этапе на предприятии будет создано около 80 рабочих мест. В дальнейшем компания рассчитывает увеличить штат до 160 сотрудников. Запустить предприятие в городском округе Солнечногорск компания планирует в III квартале 2025 года», - рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Сейчас центр по ремонту и восстановлению двигателей «Комплексных ЭнергоСистем» расположен в Зеленограде. После строительства сервисного центра в индустриальном парке «Есипово» компания планирует перенести в г.о. Солнечногорск все мощности. На новом предприятии будет оборудовано три основных цеха: восстановления двигателей, модернизации действующих двигателей и склад запасных частей.

«На текущий момент компания ведет переговоры с российскими производителями, которые выпускают запасные части и комплектующие для ремонта двигателей. На действующем предприятии в Зеленограде «Комплексные ЭнергоСистемы» в год ремонтируют и восстанавливают около 40 генераторных установок. Сразу после запуска в работу нового сервисного центра в индустриальном парке «Есипово» компания сможет проводить капитальный и мелкий ремонт не менее 80 генераторов различной мощности от 10 до 1000 киловатт. В перспективе мощности будут увеличены еще больше. Соответственно, появятся и новые рабочие места», – отметил генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин.

«Комплексные ЭнергоСистемы» более 10 лет обеспечивают бесперебойным электроснабжением на базе генераторных установок предприятия промышленности и строительства, а также торговые центры, жилые комплексы, нефтеперерабатывающие комплексы и другие инфраструктурные объекты. Кроме того, компания обслуживает резервные источники питания всех крупных сетей: МТС, «Мегафона», «Билайна» и «Ростелекома». Также компания обеспечивает основное электроснабжение на удалённых нефтегазовых объектах предприятий «Роснефти» и «Газпрома», а также обслуживает резервные генераторные установки федеральных торговых сетей «Ашан» и «Метро».