Диспетчеры филиала Системного оператора Челябинское РДУ, осуществляющего функции оперативно-диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории Челябинской области, приступили к контролю максимально допустимых перетоков активной мощности в контролируемом сечении № 10 «Магнитогорский энергорайон» с использованием цифровой системы мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ).

По элементам сети, входящим в состав контролируемого сечения № 10 «Магнитогорский энергорайон», осуществляется передача мощности Магнитогорскому металлургическому комбинату и городу Магнитогорску.

Применение СМЗУ для определения допустимых перетоков мощности в реальном времени при управлении электроэнергетическим режимом позволяет увеличить степень использования пропускной способности электрической сети и повысить экономическую эффективность электрогенерации за cчет более оптимальной ее загрузки. Степень использования пропускной способности электрической сети в этом контролируемом сечении повысится на величину до 20,5 % - на 217 МВт.

В операционной зоне Челябинского РДУ система мониторинга запасов устойчивости впервые введена в работу.

В рамках внедрения программного комплекса СМЗУ в Челябинском РДУ установлено и настроено серверное оборудование, системное и технологическое программное обеспечение, разработана инструктивная документация и проведено обучение диспетчерского персонала по применению СМЗУ при управлении режимом работы территориальных энергосистем.

В результате проделанной работы диспетчерский персонал получил эффективный инструмент для оценки и управления в реальном времени режимом работы энергосистемы в контролируемом сечении № 10 «Магнитогорский энергорайон». Система позволяет обеспечить выбор оптимального алгоритма управления режимами энергосистемы при сохранении текущего уровня ее надежности и снизить риски ввода ограничений электроснабжения потребителей.

«Этот отечественный программный комплекс позволит уменьшить риски ввода ограничений потребления или перехода на работу в вынужденном режиме в Магнитогорском энергорайоне в послеаварийных режимах при сохранении текущего уровня надежности электроснабжения предприятий промышленного, жилищно-коммунального секторов и обеспечении устойчивого функционирования энергосистемы Челябинской области», – прокомментировала внедрение СМЗУ Министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Татьяна Кучиц.

Внедрение отечественного программно-технического комплекса, разработанного АО «НТЦ ЕЭС» совместно с АО «СО ЕЭС», – это реальный шаг к цифровизации энергетики, наряду с централизованными системами противоаварийной автоматики нового поколения и систем дистанционного управления оборудованием объектов электроэнергетики.

В ОЭС Урала СМЗУ впервые было введено в 2016 году, сегодня – очередной этап последовательного внедрения Системным оператором этой цифровой технологии. Расчеты максимально допустимых перетоков ведутся для 34 контролируемых сечений территориальных энергосистем Челябинской области, Пермского края, Свердловской области, Республики Башкортостан, энергосистемы Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. На очереди расширение СМЗУ на другие контролируемые сечения.