25 – 27 октября 2023 года в Санкт-Петербурге пройдет XV научно-техническая конференция «Гидроэнергетика. Гидротехника. Новые разработки и технологии» - крупнейшее отраслевое мероприятие в РФ для специалистов в области гидроэнергетики, гидротехники и гидротехнического строительства. Организаторами конференции, которая проводится в Северной столице с 2005 года, являются ПАО «РусГидро», АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

Тематика конференции охватывает широкий спектр вопросов в области проектирования, строительства и эксплуатации гидротехнических сооружений и объектов энергетики. Среди заявленных тем – оборудование ГЭС и ГТС, гидравлические исследования, бетонные и железобетонные конструкции, основания и грунтовые ГТС, гидротехника для ТЭС, АЭС и промышленных предприятий, новые материалы и технологии в строительстве, обеспечение безопасности ГТС, экологические проблемы и малая гидроэнергетика. В этом году в отдельную тему выделены вопросы гидротехнического строительства в Арктическом регионе. Неотъемлемой частью конференции остаются вопросы подготовки кадров для отрасли, а также молодежный день для студентов и молодых специалистов.

К участию в конференции приглашаются представители гидроэлектростанций, тепловых, атомных станций, строительных компаний, проектных и научных институтов, вузов и других организаций, работающих в сфере энергетики и гидротехники.

Заявки на участие принимаются до 10 октября 2023 года, тезисы докладов – до 25 сентября 2023 года. Организационные взносы не предусмотрены. Форма заявки, тематика секций и круглых столов, требования к тезисам докладов и другая информация о конференции доступны на сайте: https://ntk.vniig.ru.

Научно-техническая конференция «Гидроэнергетика. Гидротехника. Новые разработки и технологии» является важной и продуктивной площадкой для обмена профессиональными знаниями и накопленным опытом, обсуждения актуальных вопросов проектирования, строительства и эксплуатации гидротехнических сооружений и основного оборудования ГЭС и ГТС. Традиционно конференция проводится в Санкт-Петербурге на базе АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» и Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ).