ГУП РК «Крымэнерго» активно готовит электросети к зиме в Джанкойском районе – ремонтная программа 2023 года реализуется в строгом соответствии с графиком.

Своевременный и качественный ремонт электрических сетей - это один из важнейших этапов в процессе подготовки крымской энергосистемы к успешному прохождению будущего отопительного сезона. Кроме того, это залог выполнения обязательств энергопредприятия перед потребителями по обеспечению надежного и качественного электроснабжения.

Так, в настоящее время в с. Светлом Джанкойского района (на улицах Комарова и Гагарина) работники ГУП РК «Крымэнерго» демонтируют устаревшие деревянные опоры и устанавливают новые железобетонные, продолжают расчистку 1,5 км трассы ЛЭП 0,4 кВ и замену более 2 км провода на самонесущий изолированный. В ближайших планах у энергетиков – реконструкция распределительных сетей в с. Марьино, с. Новостепном и с. Рубиновка.

В целом за первое полугодие 2023 года специалисты на территории Джанкойского района уже отремонтировали более 16 км линий электропередачи различного класса напряжения, питающих в том числе жилые дома и объекты социальной инфраструктуры, и 80 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, произвели замену около 300 опор. Кроме того, в целях обеспечения безаварийной и безопасной эксплуатации ЛЭП и содержания в надлежащем виде охранных зон этих объектов выполнена расчистка просек воздушных линий 0,4-10 кВ, на территории около 30 га.

Выполняемые мероприятия направлены на обеспечение надлежащего технического состояния электросетевого комплекса, исправности энергооборудования и его эффективной эксплуатации.