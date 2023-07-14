В Екатеринбурге завершила работу выставка ИННОПРОМ-2023. Для резидентов «Сколково» участие в ней традиционно является мощным драйвером развития. В этом году разработки представили 11 компаний, некоторые из них смогли заключить знаковые контракты, в том числе, на государственном уровне. В рамках деловой программы эксперты «Сколково» обозначили ключевые вызовы для укрепления технологического суверенитета.

Одним из главных мероприятий в этом направлении стала сессия «Сквозные цифровые технологии – основа промышленного суверенитета». Представители Минпромторга, промышленных предприятий, вендоров ПО и государственных институтов развития обсудили процесс финансирования и внедрения отечественных разработок в промышленное производство. За последние 2 года государство через «Сколково» и РФРИТ инвестировало более 20 миллиардов рублей в российское программное обеспечение. Всего поддержку получили более 400 компаний. Представители Минпромторга в ходе сессии неоднократно подчеркивали, что общая выручка компаний, получивших финансирование, уже в два раза превысила сумму вложенных средств.

Вице-президент, исполнительный директор кластера передовых производственных технологий Фонда «Сколково» Алексей Беляков в своем выступлении отметил, что эти инвестиции должны помочь успешно осуществить цифровую трансформацию российских предприятий, которая должна быть завершена в 2025 году. При поддержке «Сколково» были созданы отраслевые центры компетенций и дорожные карты. Они помогут упростить и значительно улучшить процесс обработки запросов и адаптации решений под конкретное предприятие.

Петр Фурсов, директор по партнерам кластера передовых производственных технологий Фонда «Сколково»:

«“Сколково” ведет большую системную работу по накоплению экспертизы по ключевым сквозным и индустриальным информационным технологиями, активно поддерживаются инициативы ЦКИТ, ИЦК/ЦКР по созданию индустриальных функционально-технологических карт. Сегодня “Сколково” помогает предприятиям проводить политику “бережливого” импортозамещения ИТ, подбирая оптимальные взаимосовместимые решения, предоставляя доступ к инновационным разработкам участников, поддерживая сложные внедрения грантовым финансированием».

Наиболее востребованными решениями сегодня становятся цифровые продукты для инженерных систем, бизнес-аналитики и оптимизации расходов ресурсов на производстве. Отдельное внимание на выставке получили профильные разработки резидентов «Сколково». Компания «Пиклема» презентовала автоматизированную систему на основе компьютерного зрения для определения гранулометрического состава руды в процессе горных работ. Разработчик «Сайберфизикс» привез на выставку софт для промышленных предприятий на базе ИИ. Цифровая платформа способствует оптимизации управления производственными активами промышленных предприятий и решает целый ряд проблем, в частности, позволяет избежать перерасхода топлива и энергии, а также проводит мониторинг оборудования на предмет возможных аварийных остановок.

Еще одной важной темой для обсуждения стало импортозамещение в сфере медицины и биотехнологий. Сегодня отечественной фармацевтике требуется комплексная программа разработки импортозамещающего оборудования, лекарственных средств и препаратов. К такому выводу пришли эксперты на сессии «Российский медпром: прогнозы, тренды и драйверы развития».

«Сколково» был и остается площадкой для кооперации с государством и бизнесом в области медицины. По словам и.о. вице-президента, исполнительного директора кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково» Камилы Зарубиной, данное направление сегодня является одним из наиболее конкурентных. Высокая конкуренция стимулирует разработчиков улучшать и модернизировать свои продукты и решения, а также повышать собственные навыки и квалификацию.

На ИННОПРОМ-2023 «Сколково» подписал соглашение с «Институтом медицинских материалов» Минпромторга России. Стороны договорились о сотрудничестве в сфере производства и испытаний медицинских материалов и изделий. Также было подписано соглашение о пилотном внедрении системы для выявления рака кишечника от компании EvaLab в клиниках Свердловской и Челябинской областей. Система резидента «Сколково» использует алгоритмы ИИ. Она позволяет в режиме реального времени обнаружить признаки рака кишечника на ранних стадиях.

Один из первоочередных вызовов сегодня – устранение дефицита кадров. Причем отрасли нужны не только биотехнологи, биофизики и другие специалисты, а еще и профильные маркетологи, и пиарщики, которые способны сделать качественный брендинг и грамотно презентовать продукт конечному потребителю.

Кадровый вопрос стал одним из главных лейтмотивов всего ИННОПРОМа-2023. О важности подготовки и удержания качественных кадров говорили практически все эксперты вне зависимости от сферы их деятельности. Большие надежды возлагаются на региональные технологические центры. Один из них как раз находится в Екатеринбурге.

Об успехах местных компаний отдельно упомянул в своем выступлении Алексей Борисов, директор по акселерации по направлению ТЭК и Промышленность кластера информационных технологий Фонда «Сколково». В последние несколько лет Екатеринбург стал одним из центров развития инновационных технологий. В городе и регионе сформировался один из самых мощных ИТ-кластеров в стране, в котором ведется не только разработка, но и осуществляется подготовка квалифицированных кадров. Резиденты «Сколково» из Свердловской области в 2022 году привлекли свыше 500 млн рублей инвестиций, а их выручка на 106% превысила показатели 2021 года и достигла 11 млрд рублей. Для самых перспективных стартапов по всей стране сегодня открываются большие перспективы, в том числе, в «Сколково».

Александр Фертман, директор департамента по науке и образованию Фонда «Сколково»:

«У нас абсолютно прозрачная экспертиза и более 700 экспертов по разным направлениям. Каждый проект с разных сторон оценивает минимум 5 экспертов. Если в проекте есть технологические инновации, компетенции для их реализации и потенциал для дальнейшего развития бизнеса, шансы кратно возрастают. Нет никаких сложных и неоднозначных ответов, эксперты говорят “да” или “нет”. Если “да” больше, чем “нет”, это значит, что вы можете претендовать на статус резидента и получить все соответствующие льготы и преференции».

Страной-партнером ИННОПРОМ в 2023 году стала Беларусь. «Сколково» много лет тесно сотрудничает с республикой, некоторые резиденты изначально имели белорусскую прописку, а многие компании сегодня успешно выходят на местный рынок. Как отметил Игорь Дроздов, председатель правления Фонда «Сколково», более 300 компаний-резидентов «Сколково» на данный момент взаимодействуют с частными и государственными компаниями Беларуси, а 70 участников проекта «Сколково» планируют провести масштабирование своего бизнеса в Республике Беларусь в обозримом будущем.

Беларусь – не единственное направление развития бизнеса. В число приоритетных направлений для масштабирования входит целый ряд стран ближнего и дальнего зарубежья. В ходе «Иннопрома» стало известно, что роботизированный беспилотник «Канатоход» от компании «Лаборатория будущего» в скором времени появится в Индии. Беспилотный комплекс предназначен для проведения диагностики и обслуживания высоковольтных линий электропередачи без их отключения. Данная система успешно зарекомендовала себя в ряде российских регионов. Резидент «Сколково» уже в этом году планирует завершить процедуру сертификации для рынка Индии.

«Сколково» – крупнейший инновационный центр России – играет весомую роль в укреплении фундамента национальной экономики. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную высокотехнологичную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и многих других. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, Биорг, РапидБио, Моторика, Uchi.ru, Якласс, VisionLabs, Вокорд, С-Инновации, Гепатера, ЦРТ Инновации, Спутникс и многие другие. Сколковская экосистема – это сумма профильных клиентоориентированных сервисов для инновационных отраслей: от акселерации и программ поддержки частных инвесторов и университетских стартапов до зарубежного патентования и таможенного оформления экспорта/импорта. Технопарк «Сколково» является крупнейшим в Восточной Европе. Научное сердце «Сколково» – Университет Сколтех – в 2021 году повторно вошел в число лучших молодых университетов мира по версии рейтинга Nature Index, заняв 65-е место, и впервые попал на 35 место в рейтинге по физике. В 2022 году Research.com назвал Сколтех лучшим университетом в России по направлениям компьютерных наук, генетики и молекулярной биологии.

В 2022 году выручка резидентов «Сколково» увеличилась почти на 42% по сравнению с 2021 годом и составила 351,9 млрд рублей. На конец 2022 число стартапов-резидентов «Сколково» превысило 3500. Количество рабочих мест в экосистеме превысило 79 тысяч.