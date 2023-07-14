Компания «Россети Тюмень» выполнит технологическое присоединение модульной мобильной подстанции (ММПС) «Роснефти» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Энергообъект обеспечит централизованное электроснабжение новых участков разработки и добычи углеводородов на период активного развития Ем-Ёговского нефтяного месторождения. Стоимость работ по договору составит более 43 млн рублей.

В ходе техприсоединения специалисты «Россети Тюмень» построят двухцепную отпайку от высоковольтной воздушной линии «Красноленинская – Рогожниковская» общей протяженностью 1,6 км. Для этого энергетики возведут 5 опор ЛЭП высотой до 38 метров и массой до 5 тонн. Металлические конструкции установят на свайные фундаменты, забитые на глубину около 9 метров.

Трасса линии электропередачи пройдет по труднодоступной болотистой местности. До начала проведения работ «Россети Тюмень» расчистят 4,5 га просеки от древесно-кустарниковой растительности и построят полуторакилометровую лежневую дорогу. Для доставки оборудования и персонала будет привлекаться спецтехника повышенной проходимости.

Технологическое присоединение к сетям – одна из приоритетных задач крупнейшего электросетевого предприятия Тюменского макрорегиона. Энергетики регулярно подключают новые социально значимые и инфраструктурные объекты, содействуя улучшению качества жизни населения и развитию экономики Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО.