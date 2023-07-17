Людиновокабель продолжает отмечать свой 30-летний юбилей интересными мероприятиями для детей сотрудников.

14 июня дети школьного возраста посетили завод Людиновокабель с экскурсией. Юные экскурсанты смогли воочию увидеть цеха и лаборатории, где работают их родители. Им показали функционирующее оборудование и машины, рассказали про технологический процесс производства кабеля, а главное, увлечённые своим делом сотрудники завода зажгли в душах молодых людей, перед которыми скоро встанет вопрос выбора профессии, искру интереса и уважения к непростому, но очень достойному труду кабельщиков.

По окончанию экскурсии для ребят была организована познавательная игра в формате КВИЗа. Команды юных интеллектуалов отвечали на вопросы об истории и достопримечательностях родного города, о профессиях и, конечно, о заводе Людиновокабель, про который они только что узнали много интересного. Команда победителей получила ценные призы. Также были награждены участники проводимого ранее творческого конкурса, на который дети представили свои рисунки, поделки, стихи и видеоролики.

Все участники мероприятия остались очень довольны маленьким праздником, устроенным для них заводчанами. Но, пожалуй, самой главной положительной оценкой мероприятия можно считать вопрос ребят, который в ходе КВИЗа они адресовали руководству предприятия: «Возьмёте нас работать к себе на завод?»