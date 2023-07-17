Федеральный девелопер GloraX выходит в новый регион — Казань, где планирует заняться реализацией нескольких жилых проектов совокупной общей площадью не менее 500 тыс. кв. м. GloraX стал первым девелопером, который приобрел земельный участок в рамках масштабного проекта «Экорайон».

Федеральный девелопер GloraX приобрел у Республиканского фонда поддержки земельный участок в рамках масштабного проекта «Экорайон» в Кировском районе Казани. Земельный участок площадью 25 га расположен в перспективной с точки зрения дальнейшего развития локации, в 10 минутах езды на автомобиле от центра города, и граничит с лесными массивами. GloraX планирует возвести здесь проект бизнес-класса общей площадью 195 000 кв. м, из которых 134 400 кв. м составит площадь квартир.

Здесь появится комфортная среднеэтажная жилая застройка высотой от 6 до 11 этажей. Архитектурные решения будут выполнены в общей стилистике района, утвержденной городом. Также новый проект будет обеспечен всей необходимой коммерческой и социальной инфраструктурой, включая общеобразовательную школу на 1500 мест и детский сад на 340 мест. Как и в других проектах GloraX, большое внимание будет уделено инженерному и техническому оснащению домов, включая интеграцию систем безопасности и умного дома.

Созданием мастер-плана проекта занимается известная на рынке компания UNK project, многократный победитель и финалист национальных и международных архитектурных премий, в портфолио которой более 300 успешно реализованных проектов в сфере девелопмента. Объем инвестиций в реализацию проекта GloraX составит более 20 млрд рублей. Начало работ на строительной площадке намечено на первый квартал 2024 года.

Помимо этого, GloraX проявляет интерес и ведет переговоры о покупке второго участка также в рамках проекта «Экорайон». Его площадь составляет 6,86 га, здесь планируется построить комплекс общей площадью 105 000 кв. м, из которых 72 300 кв. м приходится на жильё. Проектом предусмотрены жилые дома средней этажности высотой от 6 до 8 этажей. Внешний облик домов также будет соответствовать общей стилистике района.

Казань с её экономическим и инвестиционным потенциалом является одним из приоритетных направлений для GloraX. Наряду с упомянутыми площадками, компания также рассматривает приобретение здесь других земельных участков. В планах GloraX довести объем портфеля проектов в этом регионе до 500 тыс. кв. м.

Общая площадь территории, где будет реализован масштабный проект «Экорайон», составляет 759 га. Проект включает в себя 15 кварталов и реализуется поэтапно. «Экорайон» предлагает будущим жителем качественную среду в концепции «15-минутного города», когда все необходимое для комфортной жизни находится в шаговой доступности. Здесь появятся многочисленные школы, детские сады, объекты дополнительного образования, поликлиника, библиотека, гостиница, магазины, ресторанный кластер, предприятия сферы услуг, а также культурно-развлекательный центр и объекты спортивной инфраструктуры — физкультурно-оздоровительный комплекс и центр легкой атлетики.

Территория проекта «Экорайон» расположена в перспективной локации в северо-западной части Казани, на въезде в город со стороны Зеленодольского направления. До центра города можно добраться за 10 минут на автомобиле. В 15 минутах ходьбы расположена железнодорожная станция Новое Аракчино. Район имеет высокий потенциал для дальнейшего развития, по мере того как здесь будут появляться новые объекты инфраструктуры и улучшаться качество жизни, стоимость недвижимости будет дополнительно расти.