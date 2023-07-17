Реконструкция теплосетей во Владимире выполнена на 50%

Специалисты Владимирского филиала ПАО «Т Плюс» заменили 0,8 км магистральных тепловых сетей и 4,5 км распределительных во Владимире в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду.

На улице Труда, Чайковского, Фейгина, Полины Осипенко, 1-я Пионерская, Погодина, 9 Января, Гражданская, Белоконской проводятся монтажные и земляные работы. Специалисты компании меняют изношенные трубы на современные в пенополиуретановой изоляции с системой оперативного дистанционного контроля. Эта система позволит своевременно определять повреждение трубопровода или полиэтиленовой оболочки, находить место дефекта и оперативного устранять.

Работы по перекладке сетей на стадии завершения на улицах Полины Осипенко и 1-я Пионерская. Там уже делают обратную засыпку траншей после укладки трубопроводов, а также благоустраивают территорию: укладывают асфальт, устанавливают бордюры и оформляют газоны.

Также ведутся работы по реконструкции оборудования на котельных Юго-Западного района и 301 квартала. Уже к началу отопительного сезона специалисты Владимирского филиала ПАО «Т Плюс» закончат установку новых котлов с высоким КПД и минимальным влиянием на окружающую среду.

Всего в межотопительный период Владимирский филиал осуществит перекладку 11 км тепловых сетей общей стоимостью около 360 млн руб., также заменит 12 км тепловой изоляции на сумму 16,5 млн руб.

Все мероприятия по реконструкции тепломагистралей завершатся к 31 августа.

Группа «Т Плюс» (до июня 2015 года — «КЭС Холдинг») — крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих от компании платежные документы, - около 7 млн, количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, - около 180 тысяч.

Всего в зонах обслуживания «Т Плюс» проживает около 16 млн человек.

Под управлением Группы «Т Плюс» находится 53 электростанции, более 400 котельных и свыше 21 700 километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов Группы составляет 14,6 ГВт, тепловая мощность – 51,4 тыс. Гкал/ч.

Филиал «Владимирский», работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы во Владимире, Иванове, Юрьев-Польском и Юрьев-Польском районе.

В состав филиала входят:

Владимирская ТЭЦ-2. Владимирские тепловые сети (32 котельных, 336 км тепловых сетей (в т.ч. 47,47 км магистральных). Ивановские ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. Ивановские городские тепловые сети – 150 км магистральных тепловых сетей. АО «Владимирские коммунальные системы» (находится под управлением).

обособленное подразделение «Теплоэнерго» (г. Юрьев-Польский и Юрьев-Польский район) – 18 котельных, 43 км тепловых сетей.

Установленная электрическая мощность – 1126 МВт.

Установленная тепловая мощность – 3678,26 Гкал/ч.