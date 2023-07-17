"ЭЛКА-Кабель" поздравляет коллег и партнеров с Днем Металлурга!

Как СИБУР вкладывается в развитие кабельных заводов?
Желаем достижения поставленных целей! Успехов, профессионализма и упорства!
Ежегодно в третье воскресенье июля отмечают свой праздник люди мужественной профессии – металлурги. День металлурга был учрежден 28 сентября 1957 года указом Президиума Верховного Совета СССР. Так советское правительство отметило важный вклад и заслуги отечественной металлургии в годы Великой Отечественной войны, а также в период восстановления экономики страны в послевоенные годы.
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