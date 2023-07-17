 

"ЭЛКА-Кабель" поздравляет коллег и партнеров с Днем Металлурга!

17 июля 2023, 17:55 453 Время чтения ≈ < минуты
Источник: ООО "ОКП "ЭЛКА-Кабель"
Авторы и источники / Правообладателям

Желаем достижения поставленных целей! Успехов, профессионализма и упорства!

Ежегодно в третье воскресенье июля отмечают свой праздник люди мужественной профессии – металлурги. День металлурга был учрежден 28 сентября 1957 года указом Президиума Верховного Совета СССР. Так советское правительство отметило важный вклад и заслуги отечественной металлургии в годы Великой Отечественной войны, а также в период восстановления экономики страны в послевоенные годы.

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Метки: ЭЛКА-КАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
ELKA
4.92

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