"ЭЛКА-Кабель" поздравляет коллег и партнеров с Днем Металлурга!

Желаем достижения поставленных целей! Успехов, профессионализма и упорства!

Ежегодно в третье воскресенье июля отмечают свой праздник люди мужественной профессии – металлурги. День металлурга был учрежден 28 сентября 1957 года указом Президиума Верховного Совета СССР. Так советское правительство отметило важный вклад и заслуги отечественной металлургии в годы Великой Отечественной войны, а также в период восстановления экономики страны в послевоенные годы.