Подписано дополнительное соглашение, согласно которому АО МАЗ «Москвич» включен в СПИК технологического партнёра ПАО «КАМАЗ».

Участие автомобильного завода «Москвич» в СПИК позволит обеспечить реализацию намеченного плана развития производства легковых автомобилей в Российской Федерации с поэтапной локализацией основных компонентов и систем, а также для создания благоприятных условий производственной деятельности предприятия и сохранения его рабочих мест и компетенций.

В рамках подписанного соглашения разработана стратегия дальнейшего развития завода «Москвич» и планы по локализации производства на территории Российской Федерации как для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, так и для электромобилей. В настоящий момент на производственной площадке осуществляется крупноузловая сборка автомобиля Москвич 3 и электромобиля Москвич 3е. Параллельно с этим в 2024 году в производстве будут налажены процессы сварки и окраски кузова с привлечением российских поставщиков. С 2026 года «Москвич» начнёт производство электромобилей с использованием основных российских компонентов – электродвигатель, тяговая батарея и другие элементы.

Соответствующее соглашение также позволит автомобилям марки «Москвич» войти в государственные программы стимулирования спроса. Согласно условиям программы льготного автокредитования, базовая скидка на уплату первоначального взноса по кредиту на электромобиль Москвич 3е составит 25% (но не более 625 тыс. рублей). Также электромобили Москвич будут доступны к покупке со скидкой (от 10% до 25%) по программе льготного лизинга.