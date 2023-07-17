Стимулирование развития рынка квантовых коммуникаций, поддержка отечественных производителей, достижение высокого уровня информационной безопасности граждан и государственных организаций — этих целей поможет достичь Концепция регулирования отрасли квантовых коммуникаций до 2030 года. Распоряжение о ее утверждении подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Квантовые решения способны ускорить выполнение многих, в том числе и научных задач. Также они применяются для создания и эксплуатации надежных сетей связи. Премьер подчеркнул важность развития собственных отечественных компетенций в этой области и внедрения российских разработок.

«Квантовые коммуникации — это перспективное направление, и для его дальнейшего развития необходимо создать благоприятную регуляторную среду, исключить барьеры, которые тормозят такие процессы. Рассчитываем, что реализация концепции будет этому способствовать», — отметил Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами 17 июля.

Концепция указывает на необходимость формирования правового механизма, регулирующего использование квантовых коммуникаций в существующих сетях связи, а также создания новых сетей квантовой связи. Таким механизмом могут стать экспериментальные правовые режимы в сфере цифровых инноваций. Их целесообразно устанавливать в отдельных сферах, например в беспилотном транспорте и логистике, интернете вещей, портативной электронике, перспективных сетях мобильной связи.

Концепция предполагает, что техническое регулирование отрасли квантовых коммуникаций должно основываться на национальных стандартах, которые будут устанавливать требования к сетям квантовых коммуникаций.

Заинтересованные ведомства совместно с ОАО «РЖД» должны в трехмесячный срок представить в Минцифры предложения по работе над концепцией.

Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко рассказал о планах ее реализации.

По его словам, квантовые коммуникации важны тем, что информацию, которая передается по квантовому каналу связи, невозможно перехватить незаметно для адресатов. То есть технология позволяет защитить данные, передаваемые на большие расстояния. Сегодня квантовые коммуникации — это одновременно и связь, и криптография, и информационная безопасность, подчеркнул вице-премьер.

«У нас уже создан пилотный участок магистральной квантовой сети Москва — Санкт-Петербург и сегмент Москва — Нижний Новгород. Таким образом, общая протяженность квантовой сети в России сейчас составляет 1147 км. До конца 2023 года запланировано строительство новых участков — до Казани, Воронежа, Ростова-на-Дону. Общая протяженность дополнительно — 1,4 тыс. км», — поделился результатами работы Дмитрий Чернышенко.

Он добавил, что в России действуют и планируются к созданию линии в рамках межвузовской квантовой сети. Участники проекта — ведущие вузы страны, такие как МГУ, ИТМО, МИСиС, университет Лобачевского и ряд других научных организаций.

«Утверждение концепции даст импульс развитию направления, позволит привлечь новых инвесторов и потребителей и, конечно, простимулирует спрос на оборудование в коммерческом секторе», — уверен Дмитрий Чернышенко.

Документ также предполагает создание института страхования ответственности, чтобы обеспечить защиту прав всех участников рынка.

«Что касается потенциальных потребителей, то сегодня высокий интерес к квантовым технологиям уже проявляют крупнейшие банки, сотовые операторы и другие участники рынка. Безусловно, этот документ — лишь первый шаг нашей системной работы по выполнению поручений Президента», — уточнил вице-премьер.

Направление «Квантовые коммуникации» стало одним из пяти высокотехнологичных направлений, развитием которых Правительство займется совместно с государственными корпорациями, госкомпаниями и коммерческими организациями. Соглашения о сотрудничестве государства и бизнеса по обновленным «дорожным картам» высокотехнологичных направлений были подписаны в конце декабря 2022 года.