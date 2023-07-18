 

Команда Томсккабель приняла участие в забеге "Стальной характер"!

18 июля 2023, 17:45 455 Время чтения ≈ < минуты
Источник: ООО "Томсккабель"
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В минувшие выходные команда сотрудников Томсккабель приняла участие в экстремальном забеге «Стальной характер».

Всего около трех тысяч томичей приняли в нем участие. Во время забега предстояло проползти под колючей проволокой, подниматься по вертикальной стене, преодолеть грязевые рвы, ледяные ванны и много другое.

Команда Томсккабель с достоинством прошла испытания протяженностью 9 км.

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Метки: ТОМСККАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
TOMK
7.42

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Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
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