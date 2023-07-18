Кабельный ИННОПРОМ:
В минувшие выходные команда сотрудников Томсккабель приняла участие в экстремальном забеге «Стальной характер».
Всего около трех тысяч томичей приняли в нем участие. Во время забега предстояло проползти под колючей проволокой, подниматься по вертикальной стене, преодолеть грязевые рвы, ледяные ванны и много другое.
Команда Томсккабель с достоинством прошла испытания протяженностью 9 км.
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