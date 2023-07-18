С 31 октября по 3 ноября 2023 года в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» состоится ХII Петербургский международный газовый форум – одно из ключевых мировых событий газовой отрасли. Ассоциация инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация» по традиции выступает соорганизатором деловой части мероприятия.

За годы существования ПМГФ стал эффективным инструментом создания авторитетной коммуникационной среды для обмена опытом в разработке и внедрении передовых технологий, демонстрации научно-технического потенциала, выработки консолидированных подходов к решению важнейших задач в сфере ТЭК.

Петербургский международный газовый форум ежегодно собирает крупных мировых экспертов, топ-менеджеров нефтегазовых компаний, представителей федеральных и региональных органов власти, профильных ассоциаций и научно-исследовательских центров. Форум объединяет на своей площадке все самые передовые и значимые направления отрасли, создает прекрасные условия для демонстрации национального потенциала, вносит весомый вклад в определение оптимальных сценариев дальнейшего развития страны.

ПМГФ-2023 продемонстрирует полный спектр возможностей газовой промышленности. Ведущие компании со всех регионов России презентуют инновационные разработки, позволяющие реализовывать перспективные проекты в отрасли. Свое участие в мероприятии уже подтвердили представители Астрахани, Челябинска, Перми, Пензы. На Форуме будут работать коллективные стенды субъектов Российской Федерации, которые представят производственный потенциал топливно-энергетического комплекса страны.

В рамках обширной деловой программы пройдут десятки конференций, заседаний, круглых столов. Для участников ПМГФ будут организованы презентации, кейс-турниры и выездные экскурсии. Особое внимание будет уделено вопросам импортозамещения, поиску новых точек роста для формирования эффективных технологических коопераций, обеспечению технологического лидерства в газовой отрасли, новым проектам в области СПГ, международной кооперации.

На площадке ПМГФ будут работать зоны подписания соглашений – участники смогут публично зафиксировать успешное сотрудничество с деловыми партнерами и обеспечить широкое освещение церемонии подписания в СМИ. Деловая гостиная Форума предоставит делегатам дополнительные возможности для проведения важных встреч и неформального общения. Центр деловых контактов, традиционно организованный на площадке, соберет крупнейших игроков нефтегазовой индустрии для встречи с потенциальными поставщиками и подрядчиками.

ПМГФ-2023 по традиции пройдет при поддержке Правительства Санкт-Петербурга. Организатор Петербургского международного газового форума – ООО «ЭФ-Интернэшнл», соорганизатор выставочной программы – ООО «ФАРЭКСПО».