Первую очередь крупнейшего в Европе центра обработки данных, который строит Сбербанк в Балакове Саратовской области, запустят в 2023 году. Об этом во вторник сообщил губернатор Роман Бусаргин на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

"Это будет крупнейший центр обработки данных в Европе. Строит его Сбербанк. Первую очередь в этом году мы уже запускаем. Потребление электроэнергии будет сопоставимо с потреблением Балаково", - сказал губернатор.

В сентябре 2022 года строительную площадку дата-центра посещал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Ранее сообщалось, что создание ЦОД позволит создать в регионе порядка 200 высококвалифицированных рабочих мест. Мощности проекта позволяют разместить на нем единую цифровую платформу "Гостех".