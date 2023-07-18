 

В Саратовской области первую очередь крупнейшего дата-центра намерены ввести в 2023 году

18 июля 2023, 17:15 481 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ТАСС
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Pixabay.com

Фото: Pixabay.com

Первую очередь крупнейшего в Европе центра обработки данных, который строит Сбербанк в Балакове Саратовской области, запустят в 2023 году. Об этом во вторник сообщил губернатор Роман Бусаргин на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

"Это будет крупнейший центр обработки данных в Европе. Строит его Сбербанк. Первую очередь в этом году мы уже запускаем. Потребление электроэнергии будет сопоставимо с потреблением Балаково", - сказал губернатор.

В сентябре 2022 года строительную площадку дата-центра посещал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Ранее сообщалось, что создание ЦОД позволит создать в регионе порядка 200 высококвалифицированных рабочих мест. Мощности проекта позволяют разместить на нем единую цифровую платформу "Гостех". 

 
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Метки: ЦОД, ДАТА-ЦЕНТР, ИНВЕСТПРОЕКТ
Отрасль: Строительство 

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