Большую часть горнолыжных трасс и канатных дорог всесезонного курорта "Лагонаки" в горах Адыгеи запустят в сезон 2025-2026 годов, сообщила во вторник пресс-служба главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова по итогам проведенного им совещания по аспектам реализации на территории региона масштабного проекта.

"В сезон 2025-2026 годов уже планируется запустить горнолыжные трассы и сдать в эксплуатацию четыре гостиничных комплекса на 690 гостиничных номеров разной звездности. Для катания планируется оборудовать 25 км горнолыжных трасс (37 км - к 2030 году) и шесть канатных дорог (10 единиц - к 2030 году). При строительстве будут использоваться материалы, производимые в Адыгее, и максимально привлечены специалисты республики", - говорится в сообщении.

На совещании обсудили этапы создания инфраструктуры и представили эскизный проект первой очереди развития территории "Верхняя деревня", которая является частью экокурорта и располагается вне горнолыжной зоны. Как сообщил заместитель гендиректора по инвестициям и финансам НАО "Красная поляна" Алексей Плахтеев, уже определены земельные участки, подходящие для строительства Верхней деревни.

В целом предусмотрено озеленение, создание общественно-деловой зоны, спа-центра, оборудование развлекательной зоны и детской игровой площадки. Там же будет создана вся обеспечивающая инфраструктура, пункты проката, автостоянки, построены административные и хозяйственные объекты. Особое внимание отведено подбору материалов, которые должны быть экологически чистыми. Реализуемая архитектурная среда сохранит визуальную связь с основной доминантой экокурорта - природой Лагонакского нагорья.

"Курорт "Лагонаки" находится на территории Адыгеи и будет визитной карточкой нашего региона. Мы стремимся получить красивый, эстетичный и комфортный курорт в едином стиле с высоким уровнем предоставления услуг. Поэтому необходимо совместно с инвесторами грамотно отработать все вопросы - от инфраструктуры до архитектурных решений. Со своей стороны мы продолжим оказывать содействие в реализации нашего якорного проекта, создавать максимальные условия для инвесторов", - цитирует Кумпилова пресс-служба.

Ранее сообщалось, что создание инфраструктуры к экокурорту ведется в рамках нацпроекта. Более 60 млрд рублей инвестируют в создание курорта до 2030 года. На первом этапе возведения курорта создадут 1 тыс. рабочих мест, объем инвестиций составит 28 млрд рублей. Появление крупного экокурорта в Адыгее даст множественный эффект: повысится уровень сервиса в регионе, как минимум в два раза увеличится турпоток, что в целом отразится на отрасли туризма и на всей экономике региона.