К 300-летию Екатеринбурга в городе появится ещё один арт-объект, который повысит качество и удобство городской среды. Специалисты «Россети Урал» установят архитектурно-художественное освещение в подземном пешеходном переходе к ЦПКиО имени В.В. Маяковского. Так на инициативу городских властей по точечному благоустройству откликнулась компания «Россети Урал».

Парк – популярное место отдыха горожан и гостей уральской столицы и новое освещение на подходах к нему с одной стороны повысит комфортность данной территории, а с другой – станет подарком для жителей мегаполиса к юбилейной дате, украсив городское пространство ещё одной световой инсталляцией. «Большинство посетителей парка попадают в него через главные ворота и подземный переход под улицей Ткачей. Он явно нуждался в обновлении. Компания «Россети Урал» решила сделать подарок горожанам — выполнить ремонт перехода, оборудовать его архитектурно-художественной подсветкой», — отметил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Работы планируется завершить уже в августе. Помимо современного освещения будет выполнен и ремонт самого перехода. Активное участие в проекте принимают и представители парка.

Напомним, в рамках подготовки к празднованию 300-летия Екатеринбурга компания «Россети Урал» также выполняет частичную реконструкцию парка по улице Чкалова.