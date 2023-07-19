Суммарная мощность Белопорожских ГЭС на реке Кемь составит 49,8 МВт. Это самый крупный из всех инфраструктурных проектов, реализуемых в Республике Карелия. Малые Белопорожские ГЭС также стали первым инвестпроектом на территории России, получившим поддержку Нового банка развития межгосударственного объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Положительное заключение Главгосэкспертизы России выдано в рамках экспертного сопровождения второго этапа строительства.

Строительство двух Белопорожских ГЭС ведется в Кемском районе Республики Карелия. Они относятся к категории гидроэлектростанций малой мощности (МГЭС) и будут производить порядка 4% всей электроэнергии, вырабатываемой на территории региона. Установленная мощность каждого из двух агрегатов - 24,9 МВт.

После предыдущего положительного заключения Главгосэкспертизы в проектную документацию были внесены ряд изменений, которые прошли повторную экспертизу в форме экспертного сопровождения. В частности, эксперты рассмотрели корректировки конструктивных и объемно-планировочных решений, в том числе с учетом изменений в конструкции грунтовой плотины, плановых габаритов здания ГЭС и размеров его отдельных конструктивных элементов. Также актуализирован состав проектируемых зданий и сооружений. К исходному переченю были добавлены здание маслохозяйства сегментных затворов, дизельная электростанция (ДЭС), локальные очистные сооружения. Также добавлена цементационная завеса в скальном основании плотины, изменены конструкции дорожных одежд на ее проезжей части, скорректирован ряд иных проектных решений.

Застройщик – ООО «Норд Гидро-Белый порог». Генеральный проектировщик – АО «Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники имени Б. Е. Веденеева».