 

Компания "Альтема" стала новым членом EL-Комитета и вступила в Ассоциацию НОПСМ

19 июля 2023, 17:00 395 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Ассоциация НОПСМ
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 «Альтема», основанная в 2016 году, является активно развивающейся компанией, специализирующейся на производстве кабельно-проводниковой продукции.

 Весь ассортимент выпускаемой компанией продукции соответствует нормативам ГОСТа и ТУ. Использование материалов высшего качества при производстве гарантирует надежность и долговечность предлагаемых кабелей и проводов.

 Всего за несколько лет «Альтема» сумела значительно расширить географию своего присутствия. В настоящий момент изделия компании представлены в таких регионах, как Краснодарский край, Ростов, Ставрополь, Волгоград, Воронеж, Курск, Орёл, Брянск и многих других.

 «Альтема» занимает уверенную позицию на рынке благодаря эффективной оптимизации производственных процессов, исключительному контролю качества материалов и стремлению к минимизации брака. Весь этот комплекс мероприятий позволяет «Альтеме» успешно конкурировать с лидерами отрасли и быть одной из самых результативных компаний в Курской области.

 Контакты компании доступны на сайте НОПСМ.

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Метки: EL-КОМИТЕТ, НОПСМ, АЛЬТЕМА
Отрасль: Кабельная промышленность 
ASNS
4.68

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