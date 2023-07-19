«Альтема», основанная в 2016 году, является активно развивающейся компанией, специализирующейся на производстве кабельно-проводниковой продукции.

Весь ассортимент выпускаемой компанией продукции соответствует нормативам ГОСТа и ТУ. Использование материалов высшего качества при производстве гарантирует надежность и долговечность предлагаемых кабелей и проводов.

Всего за несколько лет «Альтема» сумела значительно расширить географию своего присутствия. В настоящий момент изделия компании представлены в таких регионах, как Краснодарский край, Ростов, Ставрополь, Волгоград, Воронеж, Курск, Орёл, Брянск и многих других.

«Альтема» занимает уверенную позицию на рынке благодаря эффективной оптимизации производственных процессов, исключительному контролю качества материалов и стремлению к минимизации брака. Весь этот комплекс мероприятий позволяет «Альтеме» успешно конкурировать с лидерами отрасли и быть одной из самых результативных компаний в Курской области.

Контакты компании доступны на сайте НОПСМ.