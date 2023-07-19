 

Почти 160 млн кВт*ч солнечной энергии поступило в сети астраханского филиала "Россети Юг" с начала 2023 года

19 июля 2023, 11:00 198 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Юг
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За первое полугодие 2023 года в распределительную сеть филиала «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» поступило порядка 160 млн кВт*ч электроэнергии от солнечных электростанций (СЭС). Такого объёма достаточно, чтобы обеспечить электроснабжением жителей Астрахани на протяжении 5 месяцев.

Доля солнечной электроэнергии в общей структуре отпуска в сеть астраханского филиала «Россети Юг» за первые шесть месяцев 2023 года составила около 10%.

Астраханская область входит в число регионов с наиболее развитой альтернативной энергетикой. В настоящее время в области ВИЭ-генерация представлена 13 солнечными электростанциями, девять из которых передают «зеленую» энергию в сети «Россети Юг». Их мощность составляет 225 МВт. А также пятью ветровыми электростанциями установленной мощностью 340,2 МВт.

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Метки: РОССЕТИ ЮГ, АСТРАХАНЬЭНЕРГО, СЭС, ВИЭ
Отрасль: Электроэнергетика 

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