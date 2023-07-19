За первое полугодие 2023 года в распределительную сеть филиала «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» поступило порядка 160 млн кВт*ч электроэнергии от солнечных электростанций (СЭС). Такого объёма достаточно, чтобы обеспечить электроснабжением жителей Астрахани на протяжении 5 месяцев.

Доля солнечной электроэнергии в общей структуре отпуска в сеть астраханского филиала «Россети Юг» за первые шесть месяцев 2023 года составила около 10%.

Астраханская область входит в число регионов с наиболее развитой альтернативной энергетикой. В настоящее время в области ВИЭ-генерация представлена 13 солнечными электростанциями, девять из которых передают «зеленую» энергию в сети «Россети Юг». Их мощность составляет 225 МВт. А также пятью ветровыми электростанциями установленной мощностью 340,2 МВт.