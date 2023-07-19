 

Проект с инвестициями в 3 млрд рублей в Дмитрове получил статус РИП

19 июля 2023, 10:48 190 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Инвестиционный проект компании ЗАО «ДМИТРОВСКАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ» включен в реестр региональных инвестиционных проектов (РИП) Московской области. В результате его реализации на территории Дмитровского городского округа появится новое высокотехнологичное предприятие по серийному выпуску базальтового непрерывного волокна. Об этом сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Производительность нового предприятия, которое планируют ввести в эксплуатацию уже в начале 2025 года, составит 5,3 тысячи тонн продукции ежегодно. Инвестиции в проект – около 3 млрд рублей. На производстве создадут свыше 150 новых рабочих мест», – рассказала зампред.

ЗАО «ДМИТРОВСКАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ» на своей производственной площадке площадью 10 га планирует организовать научно-технический центр по продвижению использования базальтового непрерывного волокна – современного продукта, выигрывающего конкуренцию у стали и стекловолокна, – в таких отраслях как: ВПК, ж/д, авиационная, химическая и нефтегазовая промышленность, ЖКХ, автомобилестроение, судостроение и другие отрасли экономики.

Статус РИП, присвоенный проекту, предполагает, что для компании в течение семи лет действует пониженная ставка налога на прибыль: 10% вместо 20%. После ввода объекта в эксплуатацию для производства будет действовать сниженная ставка налога на имущество: до 4 лет он будет обнулен, а с 5 по 7 год составит 1,1% вместо 2,2%.

Подробнее об условиях включения в перечень региональных инвестпроектов можно узнать на инвестиционном портале Московской области.

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ПРОИЗВОДСТВО
Отрасль: Строительство 

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