Проведение натурных испытаний было продиктовано необходимостью исключения возникновения синхронных качаний частоты и мощности в выделившемся на изолированную работу энергорайоне и является одним из мероприятий по итогам аварии в Якутской энергосистеме в марте этого года.

4 марта в результате аварийного отключения ЛЭП произошло отделение Западного, Центрального и части Южно-Якутского энергорайонов Якутской энергосистемы на изолированную от ОЭС Востока работу. В результате некорректной работы систем регулирования генерирующего оборудования КВГЭС 1, 2 (Вилюйские ГЭС 1 и 2) возникли синхронные качания частоты и мощности в изолированном районе.

В рамках подготовки к проведению испытаний специалисты исполнительного аппарата Системного оператора, ОДУ Востока и персонал КВГЭС 1, 2 провели испытания участия в общем первичном регулировании частоты (ОПРЧ) генераторов Вилюйских ГЭС 1 и 2 на настройках систем автоматического регулирования частоты и мощности, определенных АО «НТЦ ЕЭС» для исключения рисков нарушения нормального режима работы при параллельной и изолированной работе с ОЭС Востока.

После подтверждения корректности участия КВГЭС 1, 2 в ОПРЧ состоялись натурные испытания новой настройки систем автоматического регулирования частоты и мощности с отделением части энергосистемы Республики Саха (Якутия) по программе, разработанной специалистами АО «СО ЕЭС», АО «НТЦ ЕЭС» и ПАО «РусГидро».

Для максимального приближения к условиям аварии, произошедшей 4 марта 2023 г., испытания проводились в условиях работы в вынужденном режиме в контролируемых сечениях «Районная – Олекминск» и «Олекминск – НПС-15», сопровождающихся рисками работы автоматической частотной разгрузки и частотной делительной автоматики Центрального энергорайона Республики Саха (Якутия).

По результатам анализа работы систем автоматического регулирования частоты и мощности генераторов КВГЭС 1, 2 в период испытаний было зафиксировано отсутствие колебаний частоты электрического тока и активной мощности и подтверждена корректность определенных АО «НТЦ ЕЭС» новых настроек.

Каскад Вилюйских ГЭС (КВГЭС) – основной источник электроснабжения Западной Якутии, состоит из Вилюйской ГЭС-1 и Вилюйской ГЭС-2. Установленная мощность КВГЭС – 680 МВт. Среднегодовая выработка электроэнергии – 2,1 млрд кВт∙ч.