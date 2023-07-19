 
  • Главная
  • Новости
  • Модернизация
  • Системный оператор провел успешные натурные испытания по отделению части энергосистемы Якутии на изолированную работу

Системный оператор провел успешные натурные испытания по отделению части энергосистемы Якутии на изолированную работу

19 июля 2023, 09:36 194 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: АО "СО ЕЭС"
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: so-ups.ru

Фото: so-ups.ru

Проведение натурных испытаний было продиктовано необходимостью исключения возникновения синхронных качаний частоты и мощности в выделившемся на изолированную работу энергорайоне и является одним из мероприятий по итогам аварии в Якутской энергосистеме в марте этого года.

4 марта в результате аварийного отключения ЛЭП произошло отделение Западного, Центрального и части Южно-Якутского энергорайонов Якутской энергосистемы на изолированную от ОЭС Востока работу. В результате некорректной работы систем регулирования генерирующего оборудования КВГЭС 1, 2 (Вилюйские ГЭС 1 и 2) возникли синхронные качания частоты и мощности в изолированном районе.

В рамках подготовки к проведению испытаний специалисты исполнительного аппарата Системного оператора, ОДУ Востока и персонал КВГЭС 1, 2 провели испытания участия в общем первичном регулировании частоты (ОПРЧ) генераторов Вилюйских ГЭС 1 и 2 на настройках систем автоматического регулирования частоты и мощности, определенных АО «НТЦ ЕЭС» для исключения рисков нарушения нормального режима работы при параллельной и изолированной работе с ОЭС Востока.

После подтверждения корректности участия КВГЭС 1, 2 в ОПРЧ состоялись натурные испытания новой настройки систем автоматического регулирования частоты и мощности с отделением части энергосистемы Республики Саха (Якутия) по программе, разработанной специалистами АО «СО ЕЭС», АО «НТЦ ЕЭС» и ПАО «РусГидро».

Для максимального приближения к условиям аварии, произошедшей 4 марта 2023 г., испытания проводились в условиях работы в вынужденном режиме в контролируемых сечениях «Районная – Олекминск» и «Олекминск – НПС-15», сопровождающихся рисками работы автоматической частотной разгрузки и частотной делительной автоматики Центрального энергорайона Республики Саха (Якутия).

По результатам анализа работы систем автоматического регулирования частоты и мощности генераторов КВГЭС 1, 2 в период испытаний было зафиксировано отсутствие колебаний частоты электрического тока и активной мощности и подтверждена корректность определенных АО «НТЦ ЕЭС» новых настроек.

Каскад Вилюйских ГЭС (КВГЭС) – основной источник электроснабжения Западной Якутии, состоит из Вилюйской ГЭС-1 и Вилюйской ГЭС-2. Установленная мощность КВГЭС – 680 МВт. Среднегодовая выработка электроэнергии – 2,1 млрд кВт∙ч.

Обсудить на форуме
Метки: СО ЕЭС, ОДУ ВОСТОКА
Отрасль: Электроэнергетика 

Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
Другие новости сюжета:
19.07.2023
АКРА повысило ESG-рейтинг ПАО "Россети"
18.07.2023
В Саратовской области первую очередь крупнейшего дата-центра намерены ввести в 2023 году
22.06.2023
21 июня 2023 года состоялась МЕЖДУНАРОДНАЯ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ POLYCAB: Полимеры в кабельной промышленности: современные материалы и технологии
19.07.2023
Почти 160 млн кВт*ч солнечной энергии поступило в сети астраханского филиала "Россети Юг" с начала 2023 года
14.11.2019
"МЕТАКЛЭЙ" примет участие в форуме "Полимеры России и СНГ"
Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно