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В Дагестане проведут работы по строительству и реконструкции участка автомобильной дороги Р-217 "Кавказ"

19 июля 2023, 16:45 414 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Ростендер
Авторы и источники / Правообладателям

В Дагестане будут проведены работы по строительству и реконструкции участка автомобильной дороги федерального значения Р-217 «Кавказ», сообщает RosTender.info.

Федеральное казённое учреждение «Управление Федеральных автомобильных дорог «Кавказ» Федерального дорожного агентства определит подрядчика по итогам открытого конкурса в электронной форме.

Местом выполнения работ является трасса Р-217 на участке км 718+800 - км 739+000 обход г. Хасавюрт. Указанный участок автомобильной дороги относится к категории IБ. Расчетная скорость движения транспортных средств 120 км/час. Окончание работ по строительству и реконструкции автомобильной дороги запланировано на 30 ноября 2028 года.

Источником финансирования является федеральный бюджет Российской Федерации. Контракт с победителем заключается на сумму 21,2 млрд рублей. Заявки на участие принимаются до 4 августа.

 

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Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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