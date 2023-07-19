Кабельный ИННОПРОМ:
В Дагестане будут проведены работы по строительству и реконструкции участка автомобильной дороги федерального значения Р-217 «Кавказ», сообщает RosTender.info.
Федеральное казённое учреждение «Управление Федеральных автомобильных дорог «Кавказ» Федерального дорожного агентства определит подрядчика по итогам открытого конкурса в электронной форме.
Местом выполнения работ является трасса Р-217 на участке км 718+800 - км 739+000 обход г. Хасавюрт. Указанный участок автомобильной дороги относится к категории IБ. Расчетная скорость движения транспортных средств 120 км/час. Окончание работ по строительству и реконструкции автомобильной дороги запланировано на 30 ноября 2028 года.
Источником финансирования является федеральный бюджет Российской Федерации. Контракт с победителем заключается на сумму 21,2 млрд рублей. Заявки на участие принимаются до 4 августа.
Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru.
Больше 3500+ подписчиков уже с нами! Спецпроекты, шоу и прямые эфире у вас под рукой!
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter