По инициативе руководства Смоленского РДУ проведено совместное совещание по вопросам перспективного развития энергосистемы Калужской области при участии представителей региональных органов исполнительной власти, Ростехнадзора, руководителей субъектов электроэнергетики и зон опережающего развития.

В совещании приняли участие директор Филиала АО «СО ЕЭС» Смоленское РДУ Алексей Юдин, директор Представительства АО «СО ЕЭС» в Калужской области Вячеслав Бунин, начальник управления энергетики Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области Сергей Казаков, заместитель министра – начальник управления промышленности и предпринимательства Анна Королёва, и.о. генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Калугаэнерго» Алексей Лебедев, заместитель руководителя Приокского управления Ростехнадзора по Калужской области Дмитрий Харитонов, а также генеральные директора наиболее крупных зон опережающего развития Дмитрий Побрызганов (АО «Особая экономическая зона производственно-промышленного типа «Калуга») и Виктор Шабуров (АО «Корпорация развития Калужской области»).

Калужская область является одним из лидеров по темпам развития в стране. В соответствии с прогнозом Системного оператора, учтенном в Схеме и программе развития электроэнергетических систем России на 2023-2028 годы, к 2028 году в энергосистеме Калужской области планируется увеличение потребления электрической энергии до 9390 млн кВт·ч со среднегодовым темпом прироста 3,28 %, а также увеличение максимального потребления электрической мощности до 1479 МВт со среднегодовым темпом прироста 2,2 %.

Имеющиеся планы по технологическому присоединению, а также соглашения по развитию региона, достигнутые на Петербургском международном экономическом форуме – 2023, указывают на возможность существенного увеличения этих показателей. Основной темой совещания стала организация эффективного взаимодействия органов исполнительной власти региона, субъектов электроэнергетики и потребителей с Системным оператором, в том числе при разработке документов перспективного развития, разработке и реализации мероприятий по развитию сети.

В ходе встречи энергетики обсудили реализацию мероприятий, запланированных Схемой и программой развития электроэнергетических систем России на 2023-2028 годы (СиПР ЭЭC) на 2023 год. Мероприятия включают в себя как развитие противоаварийного управления в Обнинском энергоузле, так и устранение дефицита трансформаторной мощности подстанций (ПС) 110 кВ Строительная, Радищево, Козельск, Белоусово. Проекты обеспечивают повышение надежности работы энергосистемы и минимизацию рисков ограничения потребителей в осенне-зимний период 2023-2024 гг.

Участники совещания отметили необходимость взвешенного подхода при включении мероприятий по развитию сети в проект СиПР ЭЭС очередного периода. Заключение договора на технологическое присоединение (ТП) является обязательным этапом для учета нагрузки любого заявителя в прогнозе потребления. Также участники совещания обсудили целесообразность продолжения работы с заявителями для исключения необоснованного завышения мощности при подаче заявки и необходимость безусловного соблюдения нормативных требований по процедуре реализации ТП на всех этапах этого процесса.

По итогам встречи было решено продолжить взаимодействие по вопросам перспективного развития на регулярной основе, в том числе в рамках Инвестиционного совета Калужской области. В настоящее время завершаются юридические процедуры по включению в него представителей АО «СО ЕЭС» в соответствии с Протоколом совещания у Заместителя Председателя Правительства РФ Александра Новака от 7 июня 2023 г. № 6пр-П51-АН.

Напомним, новая модель планирования перспективного развития отрасли введена с 1 января 2023 года в соответствии с принятыми в июне 2022 года поправками в Федеральный закон № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». В соответствии с документом, центром ответственности за перспективное планирование электроэнергетики стал Системный оператор. В спектр задач компании включена разработка двух программных документов – Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики на 18 лет и Схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 6 лет с включением в последнюю планов по развитию региональных энергосистем в части системообразующей сети 110 кВ и выше. Внедрение новой системы направлено на повышение качества и прозрачности документов перспективного планирования, а также увеличение экономической эффективности принимаемых технических решений по формированию будущего облика энергосистемы при соблюдении установленных параметров ее надежности.

СиПР на 2024 – 2029 и последующие годы планируется утверждать ежегодно до 1 декабря. Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики на 2025 – 2042 годы предполагается разработать и утвердить до 1 декабря 2024 года.