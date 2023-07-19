Вице-премьеры Александр Новак и Денис Мантуров провели заседание Координационного совета по импортозамещению нефтегазового оборудования. Работа проводится при Правительственной комиссии по импортозамещению под председательством Заместителя Председателя Правительства – Министра промышленности и торговли Дениса Мантурова и Заместителя Председателя Правительства Александра Новака.

В состав Координационного совета вошли представители Министерства энергетики, Министерства промышленности и торговли, федеральных агентств, нефтегазовых компаний, профессиональных ассоциаций, представляющих интересы в том числе промышленных подрядчиков. Участники наметили основные планы работы нового органа. В его задачи входит выполнение поручений Президента в области импортозамещения в нефтегазовой отрасли, формирование спроса и предложения по его удовлетворению со стороны отечественных промышленных предприятий.

Денис Мантуров отметил, что для развития российского нефтегазового машиностроения важно использовать все возможности, в том числе кооперацию с компаниями из дружественных стран, дополняя свой потенциал их компетенциями.

«Для этого определены семь приоритетных высокотехнологичных направлений ускоренного развития производства оборудования. По каждому из них создаются экспертные рабочие группы и назначаются кураторы, которые помогут сформировать консолидированную потребность. Далее в формате “дорожной карты” будут определены производители и перечень мероприятий по обеспечению серийного выпуска оборудования. Таким образом, мы объединим на одной площадке куратора, заказчика и исполнителя», – подчеркнул Денис Мантуров.

Как отметили Александр Новак и Денис Мантуров, с 2014 года отечественные предприятия нарастили компетенции в области производства оборудования для геологоразведки, бурения, работы с трудноизвлекаемыми запасами нефти и оснащения СПГ-заводов. При этом в прошлом году давление на нефтегазовый сектор существенно выросло и были усилены меры по выводу на рынок всей критической номенклатуры нефтегазового оборудования. По словам Александра Новака, с 2014 года совместными усилиями с участием представителей федеральных властей, компаний и их подрядчиков была проведена большая работа по импортозамещению в рамках 14 рабочих групп.