Кабельный ИННОПРОМ:
Вице-премьеры Александр Новак и Денис Мантуров провели заседание Координационного совета по импортозамещению нефтегазового оборудования. Работа проводится при Правительственной комиссии по импортозамещению под председательством Заместителя Председателя Правительства – Министра промышленности и торговли Дениса Мантурова и Заместителя Председателя Правительства Александра Новака.
В состав Координационного совета вошли представители Министерства энергетики, Министерства промышленности и торговли, федеральных агентств, нефтегазовых компаний, профессиональных ассоциаций, представляющих интересы в том числе промышленных подрядчиков. Участники наметили основные планы работы нового органа. В его задачи входит выполнение поручений Президента в области импортозамещения в нефтегазовой отрасли, формирование спроса и предложения по его удовлетворению со стороны отечественных промышленных предприятий.
Денис Мантуров отметил, что для развития российского нефтегазового машиностроения важно использовать все возможности, в том числе кооперацию с компаниями из дружественных стран, дополняя свой потенциал их компетенциями.
«Для этого определены семь приоритетных высокотехнологичных направлений ускоренного развития производства оборудования. По каждому из них создаются экспертные рабочие группы и назначаются кураторы, которые помогут сформировать консолидированную потребность. Далее в формате “дорожной карты” будут определены производители и перечень мероприятий по обеспечению серийного выпуска оборудования. Таким образом, мы объединим на одной площадке куратора, заказчика и исполнителя», – подчеркнул Денис Мантуров.
Как отметили Александр Новак и Денис Мантуров, с 2014 года отечественные предприятия нарастили компетенции в области производства оборудования для геологоразведки, бурения, работы с трудноизвлекаемыми запасами нефти и оснащения СПГ-заводов. При этом в прошлом году давление на нефтегазовый сектор существенно выросло и были усилены меры по выводу на рынок всей критической номенклатуры нефтегазового оборудования. По словам Александра Новака, с 2014 года совместными усилиями с участием представителей федеральных властей, компаний и их подрядчиков была проведена большая работа по импортозамещению в рамках 14 рабочих групп.
«В конце прошлого года Президентом были определены шесть основных направлений развития нашей страны, одно из них – достижение технологического суверенитета. И это прямым образом касается такой стратегической отрасли, как нефтегазовая. С учётом тех вызовов, что сегодня стоят перед нами, определены и скорректированы стратегические планы по развитию нефтяной и газовых отраслей на новых рынках, включая развитие трубопроводной и СПГ-инфраструктуры», – отметил Александр Новак.
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