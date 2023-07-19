«Бамстроймеханизация» (входит в ГК 1520) завершила укладку пути в новом Керакском тоннеле на Забайкальской железной дороге. За полтора месяца строители уложили здесь более 1800 метров рельсошпальной решетки.

При укладке применили инновационную технологию, которая снижает динамическое воздействие поездов на своды искусственного сооружения. В этом случае рельсовые плети монтируют на конструкцию из бетонной полушпалы, резинового чехла и виброгасящей подкладки. Такая система не только увеличивает срок службы тоннеля, но и за счет вибро- и шумогасящих подушек обеспечивает плавность и бесшумность хода. Упрощается и обслуживание тоннеля, при необходимости ремонта пути уже не потребуются большие окна.

В тоннеле и на подходах к нему полностью готова контактная сеть, заканчивается монтаж систем СЦБ и связи.

Сейчас строители облицовывают плиткой порталы тоннеля, завершают строительство зданий и сооружений для эксплуатационного персонала.

Движение по новому Керакскому тоннелю планируют открыть в декабре 2023 года. После этого начнется реконструкция старого тоннеля, который проходит рядом. Его будут использовать как вспомогательное сооружение для обслуживания вновь построенного.